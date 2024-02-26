الكلاسيكو الأول في الرياض.. ضربات موجعة للزمالك والأهلي تهدد بطولة كأس مصر

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية يوم 8 مارس المقبل إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر، الذى يجمع الأهلي والزمالك تحت شعار أطلقته الشركة المتحدة للرياضة "100 سنة كورة".

نفاذ تذاكر مباراة اللقب الأعرق

تم طرح تذاكر مباراة الأهلى والزمالك في نهائى كأس مصر، المقرر إقامتها 8 مارس المقبل، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، بحضور 25 ألفًا من جماهير الأهلي والزمالك، ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة فيديو ترويجى للمباراة تحت شعار "الكلاسيكو الأول فى الرياض على اللقب الأعرق".

الاهلي والزمالك

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن نفاد جميع تذاكر المباراة، وتخصيص جائزة إضافية للفريق الفائز بكأس مصر تقدر بـ 500 ألف دولار، كما أعلن عن جائزة أفضل لاعب فى المباراة بقيمة 50 ألف دولار.

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء القمة

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوميز، ضربة قوية قبل مباراة الاهلي والزمالك المرتقبة في نهائي كاس مصر المقام في السعودية.

وتأكد صعوبة لحاق ابراهيما نداي بالمباراة، بسبب اصابته في العضلة الضامة، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة، حيث تتطلب الإصابة وقتا لعلاجها، ليصبح جاهزا للمباريات.

محاولات لتجهيز احمد فتوح

يبذل الجهاز الطبي لفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، مجهودا كبيرا لتجهيز الظهير الايسر احمد فتوح، في ظل الغيابات التي تضرب الجانب الايسر للزمالك، بعد اصابة محمد عبد الشافي، وابراهيما نداي، الذي لعب هذا الدور في مباراه الزمالك والاسماعيلي وخرج مصابا.

فتوح

ويعاني احمد فتوح من اصابة عضلية بسبب اصابته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الافريقية الاخيرة في كوت ديفوار، حيث لعب مباراة واحدة أمام الرأس الأخضر وخرج مصابا على اثرها.

ويعاني الزمالك من نقص حاد في لاعبي الجبهة اليسرى، بعد رحيل عبد الله جمعة وحاتم سكر عن الفريق، وتبقى الاختيارات محدودة أمام الجهاز الفني لاختيار البديل.

إصابات الزمالك قبل نهائي كأس مصر

لم يكن ابراهيما نداي وفتوح آخر إصابات الزمالك، حيث ضمت القائمة:

1- أحمد مصطفى زيزو، الجناح الأيمن، (التواء في كاحل القدم)، ويجري تجهيزه لنهائي الكأس.

2- محمود حمدي الونش، المدافع، (قطع في الرباط الصليبي)، وتأكد غيابه عن النهائي.

3- محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر، (قطع في الرباط الصليبي)، وتأكد غيابه عن النهائي.

4- زياد كمال، لاعب الوسط، (تمزق في العضلة الخلفية)، وجارٍ تجهيزه لنهائي الكأس.

إصابات الأهلي قبل نهائي كأس مصر

لم يكن فريق الأهلي أفضل حالا من الزمالك، حيث تحاصره الإصابات أيضا، ووصلت غياباته إلى أكثر من 10 لاعبين.

وتتمثل أبرز إصابات الأهلي في:

1- المالي أليو ديانج، لاعب الوسط، (آلام في الجزء الداخلي للركبة)، وتأكد غيابه عن النهائي.

2- ياسر إبراهيم، المدافع، (تمزق في العضلة الخلفية)، وتأكد غيابه عن النهائي.

ياسر إبراهيم

3- محمد الشناوي، حارس المرمى، (إصابة في الكتف)، وتأكد غيابه عن النهائي

4- مصطفى أبو الخير، لاعب الوسط، (ارتجاج في المخ وكسر بالأنف)، ولم يتحدد موقفه من نهائي الكأس.

جوائز نهائي كأس مصر بين الأهلي ضد الزمالك

- كل فريق سيحصل على 100 ألف دولار للمشاركة في المباراة.

- صاحب المركز الأول سيحصل على 350 ألف دولار.

- صاحب المركز الثاني سيحصل على 150 ألف دولار.

- تركي آل آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أعلن عن جائزة إضافية للفائز بنهائي كأس مصر قدرها 500 ألف دولار.

إجمالي جوائز نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

- سيحصل صاحب لقب بطولة كاس مصر مصرموسم 2022-2023 على جائزة مالية قدرها 950 ألف دولار.

- وتعد هذه هي المرة الأولي التي تقام فيها مباراة نهائي بطولة كأس مصر خارج البلاد.