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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

صدى البلد

باتت أيام المدرب الألماني يورجن كلوب معدودة في قيادة فريق ليفربول الانجليزي، بعدما صدم مشجعي كرة القدم بالريدز، وأعلن عن تركه ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، لتبدأ مرحلة التكهنات عن خليفة المدرب الالماني، الذي أعاد ليفربول إلى منصات التتويج على كافة الاصعدة محليا وعالميا.

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اسباني والماني وانجليزيين مرشحين لخلافة كلوب

أشارت العديد من التقارير الرياضية،  إلى رحيل  المدرب الألماني يورجن كلوب عن منصبه في قيادة ليفربول، وبدأت في طرح العديد من الأسماء المتنافسة على هذا المنصب لقيادة الريدز.

يورجن كلوب 

واستعرضت التقارير أبرز المتنافسين، ممن يُتوقع أن يصبح المدير الفني القادم لليفربول، خلفا لمدربًا ناجحًا ومحبوبًا مثل كلوب، وضمت القائمة مدرب أسترالي، وأخر إيطالي وانجليزيين، واسباني، وأخيرا ألماني آخر.

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مدربين مرشحين لقيادة ليفربول

أنجي بوستيكوجلو

يُعد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو منافسًا قويًا واحد ابرز المرشحين لقيادة ليفربول فنيا، إذ تُشبه مسيرته أيام كلوب الأولى في ميرسيسايد.

بوستيكوجلو

كما عكست الفترة التي قضاها كمسؤول عن نادي سلتيك، قدرته على قيادة مؤسسة قوية، يُمكن أن يُشكل فيها ثقل، كما أن يوستيكوجلو، من مشجعي ليفربول في مرحلة الطفولة.

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اسطورة الريدز ستيفن جيرارد

ربما يكون الإنجليزي ستيفن جيرارد وريثا للألماني كلوب، تحديدًا بعد فوزه بالدوري الأسكتلندي الممتاز مع رينجرز بموسم 2020/21، والذي كان موسمًا صعبًا، كونه شهد دفاعًا ضعيفًا عن اللقب.

ستيفن جيرارد

ورغم فشل لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق، بعد ذلك في أستون فيلا، ومغادرته إلى الاتفاق في المملكة العربية السعودية، إلا أنه سيظل الرجل الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أفضل لاعب في ليفربول على الإطلاق، هكذا يقول لسان حال العديد من محبي أسطورة الريدز.

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الايطالي روبرتو دي زيربي

أرتبط اسم الإيطالي روبرتو دي زيربي، بكل المناصب الكبيرة والمهمة خلال الوقت الحالي، ما يعكس مسيرة رائعة، تحديدًا بعد إنجازاته في برايتون هوف ألبيون، فيما يتعلق بالتكتيكيين ممن يدفعون حدود ما هو مُمكن لفريق كرة قدم مهاجم.

روبرتو دي زيربي
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الاسباني تشابي ألونسو

تصدر الإسباني تشابي ألونسو، قائمة الأسماء التي ألقت العديد من التقارير عليها الضوء في هذا الشأن، وهو لاعب وسط منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، والمفضل لدى الجماهير خلال الـ 5 سنوات التي قضاها في أنفيلد، تحت قيادة رافائيل بينيتيز.

الونسو

ولفتت تقارير إلى أن ألونسو هو الآن المدرب الشاب الأكثر شهرة في أوروبا، بعد أن قاد باير ليفركوزن إلى صدارة الدوري الألماني متقدمًا على بايرن ميونيخ القوي.

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توماس فرانك

قدم مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي توماس فرانك، أداء متميزا مع فريقه عند مواجهة الفرق الكبرى خلال الدوري الممتاز.

توماس فرانك

وانتقل إلى برينتفورد عام 2016 كمدرب مساعد، غير أنه تولى منصب المدير الفني بعد ذلك بسنتين، حيث أعاد الفريق إلى مصاف الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم  2020–21.

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الالماني جوليان ناجيلسمان

القائمة ضمت كذلك المدرب الألماني جوليان ناجيلسمان، الذي يتمتع بسيرة ذاتية ممتلئة بالإنجازات، إذ قضى فترات جيدة في نادي هوفنهايم (وكان عمره وقتها 28 عامًا)، ومن ثم لايبزيج وبايرن ميونخ، ويقود الآن منتخب “المانشافت” استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده هذا الصيف.

ناجيلسمان

وخلال أكثر من 8 سنوات في ملعب أنفيلد، وبعد انضمامه عقب رحيل بريندان رودجرز في أكتوبر 2015، أعاد كلوب ليفربول إلى موقعه كواحد من القوى القوية على أرض الملعب في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، ويأمل عشاق الريدز أن يسير ناجيلسمان على خطى مواطنه حال وقوع الاختيار عليه.

ألماني إسباني خليفة يورجن كلوب قيادة ليفربول المدرب الألماني يورجن كلوب أسطورة الريدز

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