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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

صدى البلد

بات أكثر من نادي مهتما بضم النجم محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وهداف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي، واتحاد جدة والهلال السعوديين، حيث يسعى اللاعب لاستعادة لياقته والعودة من جديد لمباريات ليفربول بداية من مباراة بعد غدٍ الأربعاء أمام ساوثهامبتون، في ثمن نهائي كأس الرابطة.

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نادي عماني درجة تانية يفاوض صلاح

فجر موقع «ترانسفير ماركت» مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن اهتمام نادي الاتحاد العماني، الذي هبط الموسم الماضي للدرجة الثانية، بضم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الموقع الألماني المهتم بأخبار الانتقالات وإحصائيات النجوم، أن إمكانية انتقال محمد صلاح للانضمام لصفوف الاتحاد العماني خلال فترة الانتقالات الصيفية تتزايد، مضيفًا: «نسبة إمكانية الانتقال تصل إلى 26% مع إمكانية ارتفاعها مستقبلا».

وأكدت تقارير صحفية عمانية، أن النادي العماني مستعد للمزايدة على عرض اتحاد جدة السعودي، سواء من حيث ما سيتم دفعه للنادي الانجليزي، أو راتب صلاح.

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الاتحاد يهبط للدرجة الثانية العمانية

وهبط نادي الاتحاد العماني الى دوري الدرجة الثانية العمانية، وذلك بعد احتلال المركز قبل الأخير بالدوري الممتاز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد عاقب نادي الاتحاد العماني، في يناير الماضي، بالمنع من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويسعى النادي لحل هذه الأزمة ورفع القيد، بحسب تقارير صحفية عمانية.

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باريس سان جيرمان يجد ضالته في صلاح

ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يرى أن الحل الأمثل هو محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الذي ينهي أزمة رحيل مبابي عن النادي الباريسي.

محمد صلاح 

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب المصري يملأ كل الفراغات التي تبحث عنها إدارة «بي إس جي»، كونه أشهر لاعب عربي ولديه تقدير عالمي كبير، كما أنه يتفوق نظريا على أغلب اللاعبين حاليا، وسيكون نجما مطلقا داخل النادي الفرنسي.

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هل تعرقل عقبة اتحاد جدة انتقال صلاح إلى باريس؟

أفادت الصحيفة الفرنسية، بأن عقبة انضمام محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان تكمن في وجود إغراءات كبيرة من أندية سعودية تسعى للحصول على خدمات اللاعب المصري، على رأسها اتحاد جدة والهلال.

صلاح

وتقدم اتحاد جدة عرض خرافي لمحمد صلاح، يتمثل في 235 مليون يورو، وراتب سنوي 86 مليون يورو، بعقد يمتد 3 سنوات، إضافة إلى مميزات أخرى، في حين يجهز الهلال السعودي لعرض أكبر لينهي به صفقة صلاح.

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اتحاد جدة يقاتل لتجهيز القوة الضاربة

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول معاودة إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الدخول في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي، من أجل حسم صفقة انتقال محمد صلاح هداف فريق ليفربول إلى صفوف الفريق السعودي الكبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع «فوتبول ترانسفيرز»، أن الاتحاد يٌحول اهتمامه الآن نحو كل من الثنائي محمد صلاح وهيونج مين سون نجم فريق توتنهام الإنجليزي، بهدف تعزيز الهجوم، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من خطة لاستبدال المٌهاجم البرازيلي المسن رومارينيو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف، إضافة إلى وجود مٌؤشرات قوية على رحيل كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المٌقبلة، حيث لم يحقق المرجو منه، وفشل في إقناع جماهير الاتحاد.

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