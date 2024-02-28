رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

تحتل أسعار السلع اهتمام المواطنين بشكل يومي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبات الشغل الشاغل للمواطنين متابعة بيانات وزارة التموين بشأن السلع، واقتراب الإفراج عن السلع المحجوزة في الموانيء، وهي الأزمة التي ترتبط بسعر الدولار، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيض سعره لخروج السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

توقعات بهبوط الأسعار

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

هبوط أسعار السلع

وقال خلال لقاء تليفزيوني: “هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية”.

علاقة مشروع رأس الحكمة بالأسعار

أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمة له أثناء افتتاح أحد أفرع سلسلة تجارية شهيرة بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، الى أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع.

وزير التموين

وتابع وزير التموين، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يوفر سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، كما أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن واللحوم والدواجن تكفى 12 شهرًا.

100 مليون دولار لتوفير السلع

أكد المصيلحي، أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل اعتمادات شهر يناير، وهناك التزام و أولوية أولى في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.

توفير السلع

وشدد وزير التموين، على أن احتياطي الزيت يكفي 5 شهور، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر، مرجعا الأزمة الحالية الى عمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.

اكتفاء ذاتي من الأرز وتراجع أسعار اللحوم والدواجن

وفيما يتعلق بالأرز، قال المصيلحي إن لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.

الارز

اللحوم

وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن، قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

انخفاض أسعار 11 سلعة

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي، وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم.

انخفاض أسعار السلع

وتراجعت أسعار الأرز المعبأ بنسبة 0.97%، ليسجل أقل سعر للكيلو 30 حتى 40 جنيهًا حسب الأنواع، بينما انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيهًا للكيلو بدلًا من 58.82 جنيهًا، كما تراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيهًا للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلًا من 59.17 جنيهًا.

تراجع أسعار السكر

كما تراجعت أسعار السكر في الأسواق، ليتراوح سعره بين 27 حتى 55 جنيهًا على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر البيع 27 جنيهًا للكيلو، كما انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7 جنيهات، وتراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6 جنيهات للكيلو ليباع بـ68 جنيهًا، كما تراجع سعر العدس الأصفر بقيمة 7.5 جنيهًا ليسجل 63 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار السكر

وتراجع سعر عبوة الشاي الكيلو جرام بقيمة 4.93 جنيه، ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو، وتراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 جنيهًا، كما تراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات، وانخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيهًا للكيلو.