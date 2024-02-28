عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

تصدّر الفنان حلمي بكر، محرك البحث جوجل، بعد تعليق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل المحيطة بصحة الموسيقار الكبير، والاتهامات الموجهة لزوجته بخطفه ومنع الزيارات عنه، إذ أعرب عن حالة الحرج التي يمر بها، والمضايقة التي يتعرّض لها.

نقيب الموسيقيين: لم نتمكن من الوصول للموسيقار

قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، إنه تعرّض للافتراء عدة مرات بسبب دعمه لحلمي بكر، وأنه ابتعد عنه بسبب هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه أنقذه من الموت في وقت سابق.

نقيب الموسيقيين

وحول وضع الموسيقار حلمي بكر حاليًا، أوضح مصطفى كامل أن الوضع معروف منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن منزله يقع في العمارة المجاورة لمنزل حلمي بكر مباشرةً، وأن علاقتهما منذ عام 1994.

وتابع نقيب المهن الموسيقية أنه اتصل بحلمي بكر منذ شهرين، ولم يتمكن من الوصول إليه، معربًا عن قلقه على حالته الصحية، وعن وجود رسائل صوتية من الفنانة نادية مصطفى تشير إلى خطورة حالته وضرورة تحرير محضر بشأنها، قال: «نادية مصطفى لديها رسائل صوتية صعبة جدا عن حلمي بكر».

نادية مصطفى: زوجته رفضت علاجه وتمنعني من زيارته

كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، مفاجآت عن الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمي بكر، ووجهت الاتهام لزوجته بمنع الزيارة عنه، قائلة: "حلمي بكر ليس فقط بالنسبة لي قيمة وقامة لكنه عشرة العمر وبعتبره أبويا وأخويا وصديق العيلة طول عمره بيدعمني".

نادية مصطفى

وأضافت: كنت بزوره في المستشفى حتى تعافى تمامًا وخرج، وكنت ازوره في المنزل بحضور زوجته يوميًا، كان تعبان مش قادر يتحرك ونقلت الصورة لمصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس النقابة عرضوا عليه المساعدة ونقله المستشفى، لكنه رفض وقالي بالحرف الواحد (مش هينفع لو خرجت من البيت مش هعرف أدخله تاني).

وتابعت: "احترامًا له ولرغبته ولأنه مش عايز مشاكل طلبت دكتور يزوره في البيت، لكن كل يوم كنت بشوف حالته تتدهور عن اليوم اللي قبله، وعندما تواصلت مع زوجته قلت لها صدر له أمر بعلاجه على نفقة الدولة، وتفاجئت أنها قامت بنقله إلى كفر صقر عند والدتها ولم يُنقل لمستشفى، وفضلت اتصل مش بترد عليا وفويس نوت مش بترد عليا على واتس آب، وأنا مستغربة ليه مش بترد عليا؟".

واستطردت: "أنا تواصلت مع ناس يعرفوا حلمي بكر كانوا بيطمنوني عليه، لكن كنت هاجنن وعاوزة أشوفه ومش عارفة، لقيت حد قريب من والدة زوجته بالشرقية، وصعب عليها وضع الأستاذ حلمي وبعتلي فويس نوتس إنه كان بيتعامل بإهانة، وأنا ميهونش عليا أنه يتعامل بالإهانة دي".

هل تم اختطاف الموسيقار؟

شن هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، هجوما ضد سماح عبدالرحمن القرشي، زوجة الموسيقار، بدعوى خطفها لزوجها والاستيلاء على شقة المهندسين وتعذيبه في الشرقية.

وقال نجل الموسيقار حلمي بكر، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، إن زوجة الموسيقار الحالية قامت بطرده من منزله في المهندسين ونقله لشقة في "أرياف" الشرقية التي لا تليق بتاريخ حلمي بكر أبدًا.

أنا مش صغير عشان يخطفوني

كشفت سماح القرشى، زوجة حلمي بكر، عن رأي زوجها، حول ما أثير بشأن حالته الصحية واختطافه على القنوات الفضائية.

وقالت "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، نقلًا عن زوجها، إن حلمي بكر رفض الحديث والتعليق على ما أثير من تصريحات في البرامج التلفزيونية، ووجه هذه الرسالة: "عيب أنا أسمي لا يزج بهذه الطريقة، أنا مش راجل صغير.. أنا راجل ليا اسمي وميصحش يتقال عليا أنا مخطوف، ومش هرد على حد".