ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

خيم الحزن والقلق على استاد الإسكندرية، حيث شهدت مباراة مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، على ارض الملعب؛ بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة.

ليلة حزينة في استاد الاسكندرية

شهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، إصابة مُقلقة للاعب الفريق الأخير، أحمد رفعت، إذ سقط في منتصف الملعب وسط مطالبات من الحضور والجماهير بإنهاء المباراة.

وتعرض لاعب منتخب مصر، لحالة إغماء مفاجئة، حيث أظهر البث التلفزيوني سقوط اللاعب بشكل مفاجئ دون تدخل من أي لاعب، ليتدخل الجهاز الطبي لإسعافه، ويتم بعدها نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وكان أحمد رفعت قد حلّ بديلاً باللقاء، في الدقيقة 61 من عمر المباراة بدلاً من زميله علي زعزع.

أجهزة تنفس لإنقاذ اللاعب

قال مصدر مقرب من اللاعب، إن لاعب فيوتشر كان يتنفس بصورة عادية عند نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى؛ حيث خضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، وينتظره اللاعبون وأعضاء الفريق خارج المستشفى.

وأفاد مراسل “أون تايم سبورتس”، بأن اللاعب يتنفس ولكن بصورة بطيئة، فيما تم جلب أجهزة تنفس صناعي للمستشفى لإسعاف اللاعب.

هبوط حاد في الدورة الدموية

قال مراسل أون تايم سبورتس: "حالة أحمد رفعت عبارة عن هبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة في التنفس، ولكن حالة اللاعب بدأت في التحسن، ويوجد كونسلتو طبي كامل يتابع حالة اللاعب للاطمئنان عليه".

وتابع: "لم نكن نعلم هل هي حالة هبوط أو بلع لسان، والطبيب أكد أنها حالة هبوط شديد جدا، وتم وضع أحمد رفعت على جهاز التنفس الصناعي وجهاز الصدمات، والطبيب أكد أنه بدأ يستجيب للإسعافات، وبالتأكيد لن يخرج من المستشفى قبل فحصه بشكل كامل؛ للاطمئنان على حالته".

تفاصيل إنقاذ أحمد رفعت بالمستشفى

كشفت مصادر طبية بالإسكندرية، عن تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر، موضحة أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقل للمستشفى في حالة حرجة.

ولفتت المصادر، إلى أنه جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى؛ لمتابعة حالة اللاعب، الذي خضع لجهاز صدمات القلب الكهربائية، حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات، وتلقى 35 صدمة؛ حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة.

وكشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، الذي نُقل إليه أحمد رفعت، عن وصول اللاعب للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب، وتم تشكيل فريق طبي برئاسة استشاري القلب وتم عمل إنعاش للقلب والرئة".

العميد يطمئن على حالة اللاعب

حرص المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على التوجه إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت، كما انتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة زميلهم.

جمهور الاسكندرية أمام المستشفى

وتجمع العشرات من جماهير نادي الاتحاد السكندري أمام المستشفى للاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.