بشرى سارة للمواطنين.. تخفيضات تصل إلى 50% بمناسبة رمضان في هذه الأماكن

مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، تطرح وزارتي الزراعة والتموين في هذه الأيام، العديد من السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك حتى يتمكن الجميع من شراء كافة السلع قبل بداية الشهر الفضيل.

مبادرة لتوفير السلع في "أهلا رمضان"

كشف المستشار سعيد صالح، المشرف العام على معارض وزارة الزراعة، عن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، التي قامت بها وزارة الزراعة، بهدف توفير جميع السلع والمنتجات التي يريدها المواطن بأعلى جودة وبأقل سعر.

مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

وأوضح صالح، أن الوزارة تسعى جاهدةً لإنشاء معارض أهلاً رمضان والمنافذ المتحركة و الثابتة بشكل أوسع، لتكون متوفرة في كل مكان في مصر، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، حتى تصل إلى أكبر عدد من السكان، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

المنتجات المخفضة لدى وزارة الزراعة

طرحت وزارة الزراعة العديد من السلع الغذائية وبأقل الأسعار، التي تصل إلى تخفيض بنسبة 50%.

ومن هذه المنتجات:

- كيلو اللحمة البلدي في منافذ الوزارة بسعر 300 جنيه.

- زيت للقلي سعر اللتر حوالي 65 جنيه.

- كيس مكرونة وزن 400 جرام بسعر 10 جنيه.

- كيلو الأرز بسعر 30 جنيه.

- عبوة البطاطس 5 كيلو متوفرة بسعر 30 جنيه.

- سعر 2 كيلو البرتقال في المنفذ بحوالي 15 جنيه.

- الدجاج الطازج بسعر 110 جنيه للكيلو.

- السمك البلطي فرزة أولى بحوالي 70 جنيه للكيلو.

سبب ارتفاع سعر الارز وتخفيض الدواجن واللحوم

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن معرض أهلا رمضان 2024 يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين قبيل حلول الشهر الكريم، مشير إلى أنه سيتم غدا افتتاح إحدى السلاسل التجارية في مدينة الأسمرات، علاوة على افتتاح أكبر مركز لتأهيل العمالة في الشرق الأوسط.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، متوسط أسعار بعض السلع بـ أهلا رمضان قائلا: العدس بـ 80، والزيت يبدأ من 48 حتى 92، والأرز من 27 حتى 35 جنيها، معلقا: سبب ارتفاع سعر الأرز رغم زيادة إنتاجيته في مصر هي استخدامه علفا للماشية حال عدم توافر البديل.

وحول انخفاض أسعار الدواجن واللحوم، استكمل الدكتور إبراهيم عشماوي قائلا: الانخفاض جاء بسبب الإفراج الجمركي عن الأعلاف في الموانئ.

مستمرة حتى 10 مارس

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن معرض أهلا رمضان يأتي كجزء من جهود الدولة في زيارة المعروض من السلع الأساسية لضبط أسعارها في السوق قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات اعلامية: معارض أهلا رمضان يتم إقامتها في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع، كما تتكامل مع معارض وزارات التموين والداخلية والزراعة بالإضافة إلى 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن العمل سيبدأ في معارض أهلا رمضان من الساعة العاشرة صباحا، حتى للعاشرة مساء، إلى 10 مارس.