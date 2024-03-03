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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني

لم يتمكن فريق نادي سوار الغيني، من الوصول إلى القاهرة، بسبب أزمة في سفره إلى مصر لخوض مباراة الزمالك، ليقرر "كاف" إبلاغ الناديين بعدم إقامة المباراة في موعدها.

الزمالك وسوار الغيني 

وكشف مصادر بـ كاف، في وقت سابق، عن عدم إقامة مباراة الزمالك وسوار اليوم الأحد، وسيتم اعتبار الفريق الغيني مهزوما بنتيجة 3-0.

وفشل فريق سوار الغيني، في السفر إلى القاهرة، وظل عالقًا في مطار باماكو العاصمة المالية، بسبب عدم استخراج تصاريح السفر.

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كيف يعاقب كاف النادي الغيني؟

إذا تقرر اعتبار نادي سوار مهزوماً، فإنه قد توقع بعض العقوبات على الفريق الغيني، قد تصل لإيقاف من المسابقات الأفريقية وغرامة مالية بحسب لائحة "كاف" الخاصة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سوار الغيني

وقد تُنقذ المادة رقم 16 من لائحة الانسحاب من البطولة والمباريات في بطولة الكونفدرالية، من توقيع عقوبات مغلظة على الفريق الغيني، في حالة قبول اللجنة المنظمة أن سوار لم يستطع حضور المباراة بسبب حالة قصوى.

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العقوبات المحتملة على فريق سوار الغيني

المادة رقم 7: الانسحاب المعلن من قبل الفريق بعد التأهل لمرحلة المجموعات، يعاقب عليه بخسارة حق استكمال مشواره في هذا الدور، إضافة إلى غرامة قدرها خمسة وعشرون (25000) ألف دولار أمريكي.

المادة رقم 10: بصرف النظر عن العقوبات المالية المذكورة في الفقرات من 4 إلى 9 هنا أعلاه، فإن كل ناد ينسحب من المنافسة بعد تحديد المباريات سيتم منعه من المشاركة في جميع مسابقات كاف للأندية للنسختين التاليتين بعد انسحابه.

المادة رقم 14: إذا انسحب فريق بعد المشاركة في جميع مباريات النصف الأول من مباريات المجموعة، يخسر هذا الفريق المباريات المتبقية التي ستلعب في المجموعة المذكورة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر.

المادة رقم 16: إذا انسحب فريق من المنافسة لأي سبب من الأسباب أو لم يحضر للمباراة - إلا في حالة القوة القاهرة التي تقبلها اللجنة المنظمة - أو إذا رفض اللعب أو غادر الملعب قبل النهاية العادية للمباراة دون إذن الحكم يعتبر خاسراً ويتم استبعاده من المنافسة.

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إعادة ثمن التذاكر للجماهير

أعلنت شركة تذكرتي، عن عودة ثمن تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني، إلى الجماهير بعد إلغاء المباراة بين الفريقين، التي كان مقررًا لها مساء اليوم.

وأوضحت شركة تذكرتي في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم استرجاع ثمن التذاكر خلال 3 أيام عمل.

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موعد مباراة الزمالك المقبلة إفريقيا

من المنتظر أن يتعرف نادي الزمالك على منافسه بعد نهاية جميع مباريات دور المجموعات، حيث يلتقي مع وصيف المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

الزمالك

وسبق أن حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قبل انطلاق البطولة موعد مباريات دور ربع النهائي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

مواجهة الزمالك وسوار الفريق الغيني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الزمالك وسوار الغيني الكونفدرالية الإفريقية

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