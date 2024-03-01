لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني على استاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة السادسة من دور المجموعات.

ما سبب صعوبة لقاء الأهلي

النادي الأهلي يتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك برصيد 9 نقاط بعد الفوز في الجولة الماضية بهدف حسين الشحات في لقاء ميدياما الغاني، في حين يتواجد فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني وذلك برصيد 8 نقاط.

الاهلي و يانج أفريكانز

وتكون صعوبة اللقاء في رغبة كلا الفريقين في صدارة المجموعة، خاصة أن يانج افريكانز يطمح في الفوز للمركز الاول، بينما سيسعى الأهلي لتأكيد صدارته بالفوز، أو التعادل على الاقل ليظل في الصدارة.

الأهلي يفتقد إلى خدمات هؤلاء في المواجهة الصعبة المقبلة

يستمر غياب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق وذلك بسبب الإصابة في الكتف، على أن يستمر مصطفى شوبير في حماية العرين الأحمر في ظل المستوى الفني المميز الذي يقدمه على مدار المرحلة الماضية.

الشناوي

يغيب ياسر إبراهيم، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، كما سوف يستمر غيابه حتى مواجهة نادي الزمالك 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر في السعودية.

ياسر إبراهيم

خالد عبد الفتاح

ثالث الأسماء التي سوف يفتقدها النادي الأهلي خالد عبد الفتاح مدافع الفريق، بسبب الإصابة، في حين يغيب أليو ديانج بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، حيث يستعد لإجراء عملية جراحية.

كريستو

كهربا

خامس العناصر هو النجم التونسي محمد الضاوي كريستو، الذي يعاني من خراج في القدم، ومن المقرر أن يغيب عن لقاء اليوم، وذلك بعد خروجه من لقاء بلدية المحلة بسبب الإصابة، وأخيرا محمود كهربا، الذي خرج من حسابات مارسيل كولر بسبب رفضه السفر مع الفريق إلى غانا، لحضور حفل زفاف شقيقته، إلى جانب تألق وسام أبو علي وموديست، ليصبح كهربا في المركز الثالث بين المهاجمين.

4 لاعبين يظهرون في قائمة الأهلي

من المقرر أن يستعيد النادي الأهلي خدمات بعض العناصر المصابة مثل أحمد عبد القادر، الذي غاب متذ وقت طويل بسبب سوء علاقته مع الجهاز الفني تارة، والاصابة تارة اخرى، حيث تعافى بنسبة 100%.

أحمد عبد القادر

في حين من المقرر أن يدخل أحمد نبيل كوكا لاعب خط الوسط، إلى حسابات مارسيل كولر من جديد، حيث تعافى من الإصابة التي ابعدته عن الفترة الماضية من حسابات المدير الفني مارسيل كولر، ولكن وصل إلى فورمة جيدة خلال التدريبات الآخيرة.

كوكا

وثالث الأسماء هو محمود متولي، حيث تعافى من الإصابة، ويعتبر من الناحية الفنية تحت تصرف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حال الاحتياج لمشاركته في المباريات.

محمود متولي

طاهر محمد طاهر

رابع العناصر هو طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر، حيث هناك اتجاه لمنحه الفرصة من جديد، في ظل وجود اتجاه من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في منح العناصر الأساسية بعض الوقت للراحة قبل المواجهة النارية أمام نادي الزمالك يوم 8 مارس في السعودية في نهائي كأس مصر.