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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

صدى البلد

يواصل النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لخوض الموقعة الصعبة أمام نادي الزمالك، الذي يقوده فنيًا البرتغالي جوزيه جوميز، في نهائي كأس مصر، على ملعب “الأول بارك”، بالسعودية، والمقرر لها يوم الجمعة 8 مارس المقبل.

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كولر يجهز القوة الضاربة 

يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز جميع اللاعبين، خلال الفترة الحالية، ورفع المعدل الفني والبدني، من أجل الاستعداد بكل قوة لمواجهة الزمالك، في اللقاء المرتقب والمنتظر، الذي سيقام يوم 8 مارس المقبل بالسعودية.

تدريب الأهلي 

ويعاني النادي الأهلي في الفترة الحالية العديد من الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر، ويأتي على رأسها الثنائي كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا خلال مشاركتهما مع بطل أفريقيا في اللقاءين الماضيين.

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خطة كولر قبل مواجهة الزمالك


تجهيز نيدفيد وكوكا

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع العديد من البرامج التأهيلية والبدنية، من أجل تجهيز ثنائي الفريق الأحمر، كريم نيدفيد وأحمد كوكا، لمواجهة الزمالك المقبلة.

نيدفيد

وكان نيدفيد قد تعرض لإصابة في الركبة أثر مشاركته خلال مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتعرض أيضًا أحمد نبيل كوكا لإصابة قوية في لقاء يانج أفريكانز الماضي.

كوكا

ويعول بشكل كبير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي في الفترة الأخيرة على مشاركة الثنائي في وسط الملعب بجوار أحد اللاعبين مروان عطية أو عمرو السولية بجانب إمام عاشور أيضًا.

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قراءة مباريات الزمالك الآخيرة

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاهدة مباراة الزمالك الأخيرة أمام الداخلية، وبعض المباريات التي خاضها الفريق الأبيض، خلال الفترة الأخيرة، من أجل دراسة الفريق، ومعرفة نقاط القوة والضعف.

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حسم موقف كهربا والأقرب ضمه

يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحسم موقف محمود كهربا من مواجهة الزمالك، ولكن هناك تفكير بشأن ضم اللاعب واتجاه كبير لسفره مع بعثة الفريق وتحديد موقفه من المواجهة ليلة المباراة.

كهربا 

وأبدى كهربا رغبته القوية في التواجد ضمن قائمة الاهلي للقاء نهائي كأس مصر، ونقل ذلك إلى خالد بيبو مدير الكرة.

بيبو وكهربا 

وحدث تواصل من جانب خالد بيبو مع السويسري مارسيل كولر، وذلك من أجل التأكيد على أهمية السفر إلى السعودية بتواجد القوة الضاربة في القائمة.

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تجهيز وسام أبو علي لقيادة الهجوم

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيز الفلسطيني وسام أبو علي، لقيادة هجوم الفريق الأحمر، خلال الفترة الحالية، وتحديداً مواجهة الزمالك، بعد ظهور اللاعب بشكل جيد خلال المباريات الماضية.

وسام أبو علي 

وتلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، صدمة قوية بشأن إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق، خلال مشاركته في مران الاهلي، ولم يتمكن من استكمال التدريبات.

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حسم المفاضلة بين الشحات وسليم

يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، موقف حسين الشحات ورضا سليم، والذي سيدفع به في الجناح الأيسر خلال مواجهة الزمالك المقبلة، في نهائي كأس مصر.

الشحات
رضا سليم 

ووضع المستوى الذي ظهر عليه كلا اللاعبين المدير الفني في حيرة، خاصة أن الشحات هو مفتاح فوز الاهلي في الفترة الأخيرة بأهدافه، كما أن مستوى رضا سليم يؤهله لمنافسة الشحات بقوة للمشاركة في اللقاء، نظرا لمهارته العالية.

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حكم موقعة الأهلي والزمالك

استقر اتحاد الكرة بشكل رسمي، على اسناد مهمة اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي بدلًا من محلي، بعد عرض هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركي ال الشيخ بتحمل كافة النفقات بخصوص جلب الطاقم التحكيمي الأجنبي، الأمر الذي لاقى قبولًا كبيرًا من جانب مسؤولي الجبلاية.

مارتشينياك في لقاء الأهلي والزمالك 
سيمون مارتشينياك

وهناك تواصل بين مسؤولي اتحاد الكرة مع البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار المواجهة الشهيرة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، من أجل إدارة اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية للمرة الثانية في تاريخه.
وسبق أن أدار سيمون مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر خلال النسخة قبل الماضية، حيث انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

إصابة مفاجئة إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب مارسيل كولر مواجهة الزمالك خطة الأهلي

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