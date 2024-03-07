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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

صدى البلد

مع اقتراب شهر رمضان، يشهد سوق اللحوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما يجعل البحث عن أسعارها أمرًا شائعًا، واعتبر البعض أن انخفاض أسعار اللحوم المستوردة، مؤشرا على انخفاض أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة المقبلة، بعد موجة ارتفاع طالتها خلال الفترة الأخيرة بالأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ونقص المعروض من ناحية أخرى، وجاء تدخل الحكومة لتشهد اللحوم تراجعا ملحوظًا في الأسعار، بفضل تراجع سعر الأعلاف والافراج عنها، والتحسن الملحوظ في سوق العملة.

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انخفاض تدريجي في أسعار اللحوم

بدأت أسعار اللحوم تنخفض تدريجيًا في السوق المصري، حيث تأثرت أسعار اللحوم البلدية والطازجة في بعض المناطق بهبوط سعر الأعلاف، وتحرير سعر صرف الدولار، لتقل أسعارها بنحو 70 جنيها، بينما توفر معارض أهلا رمضان ومنافذ حكومية اللحوم بسعر 250 جنيه بفارق 150 جنيهًا عن السوق.

انخفاض تدريجي

وكان البنك المركزي قرر اليوم السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وجاء قرار المركزي لمواجهة السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم والأسعار.

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توفير السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان

تتزايد التوقعات بانخفاض أسعار اللحوم، مع ما يقوم به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء غدًا الخميس، بالإشراف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، إضافة إلى متابعة سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المختلفة، وتشمل البضائع المفرج عنها: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".

أعلاف 

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع والأغذية كانت بانتظار توفير حصيلة النقد الأجنبي.

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أسعار اللحوم اليوم

وبلغ سعر اللحوم في وزارة التموين لكيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا وكيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

لحوم وزارة التموين 

وفي منافذ وزارة الزراعة، بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا، وسجّل سعر اللحم الضأن 135 جنيهًا ووصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا، بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.

لحوم الضأن
لحوم بتلو

وفي الأسواق بلغ سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و 400 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

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