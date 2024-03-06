19 لاعبا خارج الخدمة.. غيابات بالجملة عن قمة الأهلي والزمالك

48 ساعة تفصلنا عن لقاء قطبي الكرة المصرية في نهائي بطولة كأس مصر، على أرض المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وواجه الفريقان خلال الساعات الماضية عدة عقبات، بعد اصابة عدد كبير من نجوم الفريقين واستبعاد 19 لاعبا من تشكيل المباراة.

الأهلي مصمم على حصد اللقب

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عن صعوبة اللقاء بقوله: “اللقاء صعب للغاية، خاصة أنه ضد منافس قوي، ولكن لدينا إصرار كبير ورغبة على حصد اللقب”.

كولر

وأضاف أن هناك 3 أسماء ضمن قائمة الأهلي للقاء الزمالك ليسوا في أفضل فورمة بدنية وفنية، وحسم موقفهم سيكون قبل اللقاء، في ظل وجود 3 إصابات داخل صفوف النادي الأهلي، ولم تسافر هذه العناصر مع بعثة الفريق الأحمر إلى السعودية.

وعن غيابات الزمالك قال كولر: “لا ننظر إلى نادي الزمالك من خلال بعض العناصر، فهو فريق جماعي وكرة القدم لعبة جماعية، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء المرتقب من أجل حصد البطولة”.

قائمة المستبعدين من الاهلي

استبعد كولر كل من «محمد الشناوي ومحمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج ووسام أبو علي وكريم الدبيس ومعتز محمد» بسبب الإصابة، كما خرج من القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر لأسباب فنية.

محمود متولي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، خالد عبدالفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكوكا وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد، كريم نيدفيد.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وأنتوني موديست.

الزمالك يفتقد جهود 10 لاعبين

على الجانب الآخر يغيب 10 لاعبين من نادي الزمالك عن القائمة النهائية لبطولة كأس مصر، حيث استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، كل من محمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش»، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، زياد كمال، بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، السنغالي، إبراهميا نداي، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى ياسر حمد، مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، عبدالرحمن نفاد، ترافيس موتيابا لأسباب فنية.

وعقد جوميز، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا على اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في كل الأمور الفنية المطلوبة استعداداً للمباراة المقبلة.



قائمة الزمالك للقاء القمة

خصص جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين كما قام الجهاز الفني للفريق بالنزول بالحمل البدني للاعبين، وفقاً للمعدلات البدنية للاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

الزمالك

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.