عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

19 لاعبا خارج الخدمة.. غيابات بالجملة عن قمة الأهلي والزمالك

صدى البلد

48 ساعة تفصلنا عن لقاء قطبي الكرة المصرية في نهائي بطولة كأس مصر، على أرض المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وواجه الفريقان خلال الساعات الماضية عدة عقبات، بعد اصابة عدد كبير من نجوم الفريقين واستبعاد 19 لاعبا من تشكيل المباراة.

txt

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

txt

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

الأهلي مصمم على حصد اللقب

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عن صعوبة اللقاء بقوله: “اللقاء صعب للغاية، خاصة أنه ضد منافس قوي، ولكن لدينا إصرار كبير ورغبة على حصد اللقب”.

كولر

وأضاف أن هناك 3 أسماء ضمن قائمة الأهلي للقاء الزمالك ليسوا في أفضل فورمة بدنية وفنية، وحسم موقفهم سيكون قبل اللقاء، في ظل وجود 3 إصابات داخل صفوف النادي الأهلي، ولم تسافر هذه العناصر مع بعثة الفريق الأحمر إلى السعودية.

وعن غيابات الزمالك قال كولر: “لا ننظر إلى نادي الزمالك من خلال بعض العناصر، فهو فريق جماعي وكرة القدم لعبة جماعية، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا في اللقاء المرتقب من أجل حصد البطولة”.

txt

لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

txt

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

قائمة المستبعدين من الاهلي

استبعد كولر كل من «محمد الشناوي ومحمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج ووسام أبو علي وكريم الدبيس ومعتز محمد» بسبب الإصابة، كما خرج من القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر لأسباب فنية.

محمود متولي 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، خالد عبدالفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكوكا وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد، كريم نيدفيد.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وأنتوني موديست.

txt

الكلاسيكو الأول في الرياض.. ضربات موجعة للزمالك والأهلي تهدد بطولة كأس مصر

txt

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

الزمالك يفتقد جهود 10 لاعبين

على الجانب الآخر يغيب 10 لاعبين من نادي الزمالك عن القائمة النهائية لبطولة كأس مصر، حيث استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، كل من محمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش»، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، زياد كمال، بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، السنغالي، إبراهميا نداي، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى ياسر حمد، مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، عبدالرحمن نفاد، ترافيس موتيابا لأسباب فنية.

وعقد جوميز، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا على اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في كل الأمور الفنية المطلوبة استعداداً للمباراة المقبلة.
 

txt

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

txt

أنهى اتفاقه مع فريق سعودي.. تفاصيل أيام نجم الأهلي الأخيرة بالقلعة الحمراء

قائمة الزمالك للقاء القمة

خصص جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين كما قام الجهاز الفني للفريق بالنزول بالحمل البدني للاعبين، وفقاً للمعدلات البدنية للاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

الزمالك 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، سيد عبدالله "نيمار".
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.
الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

19 لاعبا خارج الخدمة الأهلي والزمالك قمة الاهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية بطولة كأس مصر المملكة العربية السعودية ملعب الأول بارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية البريطاني لـ جانتس: قلقون من الاجتياح العسكري لرفح

"الطيران" توقع مذكرة تفاهم فنية بين سلطات التحقيق في الحوادث للدول الأعضاء بالإيكاو

19 لاعبا خارج الخدمة.. غيابات بالجملة عن قمة الأهلي والزمالك

بيراميدز يواصل السقوط في الدوري بالتعادل مع فاركو

إلزام لاعب سابق بالأهلي بدفع 96 ألف جنيه مصروفات دراسية لأطفاله

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

قبل فرحها.. فيديو «جورجينا» على التيك توك بفستان أبيض يثير الجدل|شاهد

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ