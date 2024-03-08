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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

صدى البلد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بنبأ اعتداء أمن هايبر ماركت شهير على نجل الفنان سامي مغاوري، بعدما وثق الفنان الشاب لحظة الاعتداء عليه ووالدته، بعد تصويره فيديو يكشف فيه إخفائهم للسكر عن المواطنين، وتسببهم في حدوث أزمة.

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نجل سامي مغاوري يحرر محضر ضد ماركت شهير

حرر الفنان الشاب كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اول ضد ماركت شهير، يتهم الامن الخاص به بالاعتداء بالضرب عليه ووالدته، بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية يتهمهم باخفاء السكر عن المواطنين وادعاء نفاذه من الماركت.

كريم سامي مغاوري 

وقال كريم سامي مغاوري، إن أمن الماركت طرده ووالدته بعد الاعتداء عليهما، ما دفعه للاتجاه الى قسم شرطة الشيخ زايد اول وتحرير محضر بما حدث، موجها اتهامه لامن الماركت الشهير.

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توثيق لحظة الاعتداء بفيديو على فيسبوك

وثق الفنان كريم سامي مغاوري، لحظة اعتداء أمن ماركت شهير عليه، بعد تصويره فيديو يكشف فيه إخفائهم للسكر عن المواطنين، وتسببهم في حدوث أزمة، الا انه فور أن شاهده أحد رجال الأمن اعتدى عليه وعلى والدته.

منشور كريم مغاوري على فيسبوك 

ونشر كريم سامي مغاوري فيديو الاعتداء عليه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: فضيحة - ماركت شهير- بالشيخ زايد، بيخبوا السكر من الناس تحت مكنة الكاشير وبيقولوا خلص، الفيديو واضح قدامكم صوت وصورة، ولما واجهتهم بالفيديو شفنا كمية بلطجة من الأمن عندهم كبيرة جدًا بقيادة مدير أمن هايبر والجاردات بتوعه.

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والدتي بتنزف دم من إمبارح

وأضاف كريم مغاوري: “يعني احنا مقاطعين كارفور وسبينس واي ماركت اجنبي والمنتجات الاجنبية، بس الماركت المصري الكبير اللي بيحصل فيه ده غش ومينفعش يتسكت عليه، ومفيش محاسبة، وطلبوا مني احذف الفيديو امبارح لان بلطجية الامن والجاردات كانوا محاوطني، بس كنت اصلا رفعته على درايف عشان عارف ان هيجبروني امسحه، انا ووالدتي تم الاعتداء علينا، ووالدتي بتنزف دم من مناخيرها من امبارح، وحقها هيجي بالقانون ان شاء الله، لان الناس المحترمة متمدش ايدها على ست مهما حصل، لكن لانهم ناس منعدمة الضمير وكانوا عايزين يراضوني ونلم الليلة بـ20 كيلو سكر انا رفضت، وبجد مكان زي ده اولى بالمقاطعة، انا لو دخلت كارفور او سبينس هيتضربلي تعظيم سلام وحاجتي تجيلي لحد عندي وباحترام”.

الفنان الشاب

وتابع: "لكن اماكن بتشغل همج وسفلة وبلطجية مينفعش نتعامل معاها، وده يعتبر بلاغ لوزارة التموين ولكل جهة مسئولة وكل شخص عنده ضمير لازم يكشف فضيحة الماركت الشهير في الشيخ زايد، اللي بيمنعوا سكر وزارة التموين عن الناس".

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شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري

كشفت إحدى شهود العيان، عن حقيقة واقعة الاعتداء على زوجة ونجل الفنان سامي مغاوري داخل هايبر ماركت شهير، بسبب إخفائه للسكر عن المواطنين.

لقطة من فيديو كريم مغاوري

وقالت إحدى شهود العيان على الواقعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والكلام اللي مكتوب كذب، أنا كنت موجودة وشوفت الواقعة من بدايتها، ابن سامي مغاوري راح للأمن فعلًا وقاله إن الكاشير مخبي السكر، الأمن معرفش يرد عليه لأنه مش مسؤول عن حاجة زي كده، وقاله معرفش ومشي".

أمن الماركت

وأضافت: "ابن سامي مغاوري زعق وقاله أنت إزاي تسيبني وتمشي، وهنا الأمن رد عليه وقاله أنا مسمحلكش تتكلم معايا بالطريقة دي، فابن سامي مغاوري قاله أنا اضربك أنت واللي مشغلك بالجزمة، فالأمن ضربه بالفانوس على رأسه ومشي، طبعًا ابن سامي مغاوري اتعصب أكتر وبدأ يقول ألفاظ وحشة جدًا هو ووالدته اللي لا كانت بتنزف ولا الأمن اعتدى عليها أصلًا، وبعد انتهاء المشكلة هو ووالدته كانوا واقفين في باركينج وكانت كويسة جدًا، ليه الافتراء وأنت أصلا غلطان وأسلوبك وحش، وللعلم الجاردات والأمن اتعاملوا معاه بمنتهى الاحترام ومشوفتش أي بلطجة".

شاهدة عيان نجل سامي مغاوري واقعة الاعتداء عليه هايبر ماركت شهير مواقع التواصل الاجتماعي كريم سامي مغاوري

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