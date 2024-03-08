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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهما المنقذ.. تفاصيل إصابة نجمي الأهلي وحرمانهما من مواجهة الزمالك

صدى البلد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الجمعة، على ملعب «الأول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، ويحيط بفريق الأهلي عدة أزمات

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إصابة نجم الأهلي قبل نهائي الكأس

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات الإصابات التي ضربت الفريق الأحمر، قبل المواجهة المرتقبة والمنتظرة أمام الزمالك، في نهائي منافسات كأس مصر.

كوكا

وأكد المصدر، أن أحمد نبيل كوكا، سيغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة، اليوم، بسبب كدمة قوية في الضلوع، أثرت على قدرة اللاعب على المشاركة مع الفريق الأحمر، وبالتالي أصبح خارج حسابات الأهلي.
وتابع المصدر: “أحمد نبيل كوكا، لم يستطع استكمال مشاركته في مران الفريق الأول بالمملكة العربية السعودية مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا.

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طبيعة إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه

اتضحت الرؤية بشأن موقف المحترف الفلسطيني وسام أبو علي، بعد تجدد إصابته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل خوض مواجهة نادي الزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الجمعة.

وسام أبوعلي

ويعاني وسام أبو علي من إصابة تم تشخيصها على انها شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حيث من المقرر أن يغيب المهاجم الفلسطيني عن المشاركة في المباريات مع النادي الأهلي لمدة لن تقل عن 3 أسابيع.

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أزمة  قبل موقعة الزمالك

كان وسام أبو علي قد اشتكى من إصابة عضلية قبل لقاء الزمالك، وتعثر في تخطي الاختبار الطبي قبل سفر بعثة الفريق الأحمر إلى السعودية للتحضير لخوض موقعة نهائي كأس مصر.
جاء غياب وسام أبو علي عن خوض مواجهة نادي الزمالك، ليضع السويسري مارسيل كولر في مأزق كبير بعد أن كان يخطط إلى الاعتماد على خدماته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة

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لقاء القمة  لا يقبل القسمة على اثنين

تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الزمالك، في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

المنقذ إصابة نجمي الأهلي مواجهة الزمالك الأول بارك ركلات الترجيح

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