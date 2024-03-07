ضربوني أنا وأمي .. نجل سامي مغاوري في قسم الشرطة بسبب السكر

حرر نجل الفنان سامي مغاوري محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اول ضد ماركت شهير يتهم الأمن الخاص به بالاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية يتهمهم باخفاء السكر عن المواطنين وادعاء نفاذه من الماركت.

وقال كريم سامي مغاوري إن أمن الماركت قام بطرده ووالدته بعد الاعتداء عليهما ما دفعه للاتجاه الى قسم شرطة الشيخ زايد أول وتحرير محضر لما حدث موجها اتهامه لأمن الماركت الشهير.

ونشر كريم سامي مغاوري بوست مرفق بمقطعي فيديو عبر صفحته الشخصية تضمن:"فضيحة ماركت شهير في الشيخ زايد، بيخبوا السكر من الناس تحت مكنة الكاشير وبيقولوا خلص، الڤيديو واضح قدامكم صوت وصورة، ولما واجهتهم بالڤيديو شفنا كمية بلطجة من الأمن عندهم كبيرة جدا بقيادة مدير أمن الماركت والجاردات بتوعه.

يعني احنا مقاطعين كارفور وسبينس وأي ماركت أجنبي والمنتجات الأجنبية بس الماركت المصري الكبير اللي بيحصل فيه ده غش ومينفعش يتسكت عليه ومفيش محاسبة وطلبوا مني أحذف الڤيديو امبارح لأن بلطجية الأمن والجاردات كانوا محاوطني بس كنت أصلا رفعته على درايڤ عشان عارف ان هيجبروني امسحه، انا ووالدتي تم الاعتداء عليا انا وامي ووالدتي بتنزف دم من مناخيرها من إمبارح وحقها هيجي بالقانون إن شاء الله لان الناس المحترمة متمدش ايدها على ست مهما حصل لكن لانهم ناس منعدمة الضمير وكانوا عايزين يراضوني ونلم الليلة ب٢٠ كيلو سكر انا رفضت وبجد مكان زي ده اولى بالمقاطعة انا لو دخلت كارفور او سبينس هيتضربلي تعظيم سلام وحاجتي تجيلي لحد عندي وباحترام.

لكن اماكن بتشغل همج وسفلة وبلطجية مينفعش نتعامل معاها وده يعتبر بلاغا لوزارة التموين ولكل جهة مسئولة وكل شخص عنده ضمير لازم يكشف فضيحة الماركت الشهير في الشيخ زايد اللي بيمنعوا سكر وزارة التموين عن الناس.