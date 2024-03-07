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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

اعمال منافية - ارشيفية
اعمال منافية - ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالكة ناد صحي و٨ فتيات و٤ رجال لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل النادي الصحي بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

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ضبط مالكة نادي صحي في الجيزة

وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية في الجيزة، بقيام مالكة نادي صحي بمنطقة الشيخ زايد، باستغلال المركز للأعمال المنافية للآداب، وتقديم الفتيات الي الرجال من راغبي المتعة الحرام بدون تمييز بمقابل مادي يجرى تحديده، تحت ستار المساج.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على مالكة النادي الصحي و٨ فتيات و٤ رجال لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادي بدون تمييز.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة الشيخ زايد مالكة نادي صحي منطقة الشيخ زايد ممارسة الأعمال المنافية مديرية امن الجيزة

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