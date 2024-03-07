انفراد| اعترافات أخطر مزور في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

اعترافات مثيرة كشفها المتهمون في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تزوير إقامات عناصر الإخوان.

اعترافات متهم في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

واعترف المتهم وليد سعد، خلال تحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشرها، باشتراكه في صنع جوازات السفر المزورة، مشيرا إلى أنه كان مديرا لمكتب - النسور للخدمات الحكومية - في المرج والذي تم تزوير السندات الأميرية والحكومية بداخله بتكليف من المتهمين في القضية عبر تعديل البيانات باستخدام برامج لتحرير الرسومات بمقابل مبالغ مالية.

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وقال المتهم في اعترافاته بتحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، إنه كان مديرا مع المتهمين الرابع عشر والسابع عشر لمكتب النسور لخدمات الحكومة في المرج بمحافظة القاهرة، حيث اضطلاع هو والمتهم السابع عشر بتزوير سندات حكومية وأميرية بتكليف من المتهمين الرابع عشر والسادس عشر، عبر تعديل بياناتها باستخدام الفوتوشوب بمقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتابع المتهم في اعترافاته بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أنه في غضون شهر أغسطس عام 2022 طلب المتهم الرابع عشر منه طباعة 4 صور ملونة لجوازات سفر أشخاص متواجدين خارج البلاد، أرسل تصميماتها إليهم المتهم الثالث عشر لتثبيتها على جوازات سفر أخرى، وفرها الأخير كما وقف من المتهم الرابع عشر على توسط المتهمة الرابعة في إنهاء جوازين منها، وأنها إزاء استعلامها من المتهم السادس عشر عن صحة صورتي بياناتهما المرسلتين إليها من المتهم الثالث عشر اتفق الأخير مع المتمين على تأكيد صحتهما على خلاف الحقيقة مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه.

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وأكمل المتهم، أنه تم تكليفه من المتهم الرابع عشر بتسجيل مقطع صوتي ادعى فيه كونه من العاملين بوزارة الداخلية وأكد لمحدثه المتهم السادس عشر سلامة الأرقام المسلسلة لجوازي السفر وإدراجهما بمنظومة مصلحة الجوازات والهجرة، وارسلهما الأخير إلى المتهمة الرابعة عبر واتساب، مضيفا أن المتهم الرابع عشر أرسل إليه عبر هاتف المتهم الثامن عشر 4 تصميمات لجوازات سفر منها ثلاثة يحملن أسماء المتهم الثاني عشر وابن المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر لطباعتها وتثبيتها على أجسام جوازات السفر التي وفرها المتهم الثالث عشر.