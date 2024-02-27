عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

تطورات جديدة شهدتها واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، حيث تقدم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ إلى مكتب النائب العام، ضد شركة النقل الذكي محملا لها المسؤولية الجنائية والمدنية عن واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع.

لتحديد أسبابه.. الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق مصنع أدوية بأكتوبر

واقعة غريبة.. فكهاني يسرق 35 شوال لب من مقلة جاره بالوراق

اطلع يا ولدي برد قلبي.. تطورات محزنة من شاطئ غرق معدية منشأة القناطر| صور

كان طالع يسرق.. سقوط لص من الطابق الخامس بأحد العقارات في الجيزة

تطورات جديدة بواقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع

وقال المحامي صبرة القاسمي في بلاغه إن سائق الشركة التابع للتطبيق حاول التحرش بها واختطافها فألقت فتاة الشروق نفسها من السيارة حفاظا على شرفها حيث أن هذه المسؤولية ترتبط بعقد العمل بين الذي يربط المتبوع وهو في هذه الحالة شركة النقل الذكي والتابع الذي هو في هذه الواقعة السائق، ويمنح المتبوع سلطة تابعة تتضمن حقه في إصدار الأوامر والرقابة عليه ومحاسبته ما يحقق أركان مسؤولية المتبوع على أعمال تابعه ووجب على المتبوع أن يتحمل المسؤولية دون إخلال بمسؤولية التابع.

وتابع المحامي في بلاغه بشأن واقعة حبيبة الشماع، أن بيان وزارة الداخلية قال أنه تم تحديد وضبط السائق، ولذلك نطالب النائب العام بتحميل الشركة المسؤولية الجنائية والمدنية عن ارتكاب التابع جريمته استنادا إلى مسؤولية المتبوع التقصيرية وهي على ثلاثة أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، إذ أن الضرر الذي لحق بـ فتاة الشروق حبيبة الشماع من جراء ما فعله نتيجة إهمال وتقصير الشركة في التحري عن السائقين التابعين لها.

والتمس المحامي في بلاغه بشأن واقعة حبيبة الشماع، إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لبحث المسؤولية التقصيرية من جانب الشركة التي تسببت في أن يكون التابع لها ذو سجل جنائي مما يخالف قواعد الشركة وقواعد التوظيف لديها وما أعلنته الشركة من توفير الأمن والأمان لكل مصري أو مصرية يستخدم تطبيقها والسيارات التابعة لها، مما يجعلها شريكا اساسيا نتيجة مسئوليتها التقصيرية بما قام به التابع لها نتيجة الإهمال وعدم الإحتراز تجاه اختيار السائقين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس، أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة والسائق المتسبب في الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغاً من فتاة يفيد بأنها ألقت بنفسها من سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة بعد تعرضها للمعاكسة على يد السائق، على الفور تم تحديد السيارة من خلال أبليكيشن عبر هاتف الفتاة وضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حبيبة الشماع مكتب النائب العام فتاة الشروق النيابة العامة واقعة حبيبة الشماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

موضوعات متعلقة

لتحديد أسبابه.. الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق مصنع أدوية بأكتوبر

واقعة غريبة.. فكهاني يسرق 35 شوال لب من مقلة جاره بالوراق

اطلع يا ولدي برد قلبي.. تطورات محزنة من شاطئ غرق معدية منشأة القناطر| صور

كان طالع يسرق.. سقوط لص من الطابق الخامس بأحد العقارات في الجيزة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قلبك الطيب.. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق: وجعت قلوبنا عليك يا خالي

زوج أمها السبب.. القصة الكاملة للتعدي على «لؤلؤ» الطالبية في الجيزة

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

ترشيحاتنا

خط ملاحي جديد يربط بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا بداية مارس المقبل

الحكومة في ضيافة الحوار الوطني..رانيا المشاط تبحث سبل التعامل مع الدين الخارجي

عرض عليه منزله| هذا اللاعب يسهل انتقال مبابي لريال مدريد

الأغذية العالمي: تفشي الأمراض ونقص المياه يزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ملثمون يقتحمون محل ذهب ببولاق.. مصدر أمني يكشف الحقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدى خط الموت| نجل حلمي بكر يعود من أمريكا.. وزوجته: حالته متدهورة

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان| شاهد

نشرة المرأة والصحة|معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة

إدوارد كيف مخترع المجلة بمفهومها المعاصر.. كيف جاءته الفكرة؟

فيديو

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

اكتشاف أثري مذهل عمره 1800.. قصة زجاجة دموع المعزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ