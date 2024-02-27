شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

تطورات جديدة شهدتها واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، حيث تقدم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ إلى مكتب النائب العام، ضد شركة النقل الذكي محملا لها المسؤولية الجنائية والمدنية عن واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع.

تطورات جديدة بواقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع

وقال المحامي صبرة القاسمي في بلاغه إن سائق الشركة التابع للتطبيق حاول التحرش بها واختطافها فألقت فتاة الشروق نفسها من السيارة حفاظا على شرفها حيث أن هذه المسؤولية ترتبط بعقد العمل بين الذي يربط المتبوع وهو في هذه الحالة شركة النقل الذكي والتابع الذي هو في هذه الواقعة السائق، ويمنح المتبوع سلطة تابعة تتضمن حقه في إصدار الأوامر والرقابة عليه ومحاسبته ما يحقق أركان مسؤولية المتبوع على أعمال تابعه ووجب على المتبوع أن يتحمل المسؤولية دون إخلال بمسؤولية التابع.

وتابع المحامي في بلاغه بشأن واقعة حبيبة الشماع، أن بيان وزارة الداخلية قال أنه تم تحديد وضبط السائق، ولذلك نطالب النائب العام بتحميل الشركة المسؤولية الجنائية والمدنية عن ارتكاب التابع جريمته استنادا إلى مسؤولية المتبوع التقصيرية وهي على ثلاثة أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، إذ أن الضرر الذي لحق بـ فتاة الشروق حبيبة الشماع من جراء ما فعله نتيجة إهمال وتقصير الشركة في التحري عن السائقين التابعين لها.

والتمس المحامي في بلاغه بشأن واقعة حبيبة الشماع، إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لبحث المسؤولية التقصيرية من جانب الشركة التي تسببت في أن يكون التابع لها ذو سجل جنائي مما يخالف قواعد الشركة وقواعد التوظيف لديها وما أعلنته الشركة من توفير الأمن والأمان لكل مصري أو مصرية يستخدم تطبيقها والسيارات التابعة لها، مما يجعلها شريكا اساسيا نتيجة مسئوليتها التقصيرية بما قام به التابع لها نتيجة الإهمال وعدم الإحتراز تجاه اختيار السائقين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس، أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة والسائق المتسبب في الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغاً من فتاة يفيد بأنها ألقت بنفسها من سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة بعد تعرضها للمعاكسة على يد السائق، على الفور تم تحديد السيارة من خلال أبليكيشن عبر هاتف الفتاة وضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.