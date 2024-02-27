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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتحديد أسبابه.. الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق مصنع أدوية بأكتوبر

صدى البلد

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول حريق مصنع أدوية وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الادلة الجنائية لفحص مسرح الحريق وتحديد اسبابه والخسائر التي خلفها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

 

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وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع أدوية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المعمل الجنائى حريق مصنع أدوية أكتوبر الأدلة الجنائية النيابة العامة

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