عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

محل الجواهرجي مسرح
محل الجواهرجي مسرح الجريمة

حصل "صدى البلد" على صور مسرح الجريمة في عملية السطو المسلح على الخواجة حسني الخناجري مالك محل مجوهرات شهير بمنطقة بولاق أبو العلا والذي أنهى حياته أمس عدد من الملثمين بعد اقتحام المحل وسرقة محتوياته.

وكشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا الذي تعرض لهجوم من قبل ملثمين عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

كما تبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام (شاكوش) حيث استولى اللصوص علي معظم المجوهرات الموجودة في المحل ولاذوا بالهرب عقب قتلهم صاحب المحل.

وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى صاحب محل مجوهرات الخناجرى ببولاق ابو العلا الذي قتل اثر تعرض محله للسطو المسلح على يد ملثمين.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي الخواجة حسني وقتله.

 

ويقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة، وجاري نقل جثة الخواجة حسني إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة  التي تولت التحقيق.

كان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآلة حادة ليسقط جثة هامدة ، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل ، ولاذوا بالهرب .

 

txt

قرارات النيابة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا وسرقة محله بالقاهرة

txt

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.

 

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها) .

 

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام  المتهمين الملثمين وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لاخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل .

 

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة ، وتم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

999
999
408864171_10159255070177142_2682835714288184892_n
408864171_10159255070177142_2682835714288184892_n
417968982_916873753560531_3175339616734664831_n
417968982_916873753560531_3175339616734664831_n
418091107_255185160973208_399339303750306666_n
418091107_255185160973208_399339303750306666_n
418218751_792721229365702_2396258239372682023_n
418218751_792721229365702_2396258239372682023_n
423599855_1089976305643737_2643018447260352581_n
423599855_1089976305643737_2643018447260352581_n
428490722_24891978050417126_3343178666296963020_n
428490722_24891978050417126_3343178666296963020_n
الخواجة حسني جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري حسني الخناجري بولاق أبو العلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

موضوعات متعلقة

قلبك الطيب.. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق: وجعت قلوبنا عليك يا خالي

زوج أمها السبب.. القصة الكاملة للتعدي على «لؤلؤ» الطالبية في الجيزة

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

بدون خسائر بشرية.. إخماد حريق بمصنع أدوية في الجيزة

ابنك عاكس بنتي.. نقاش يشرع في قتـ.ل سائق بالجيزة

تعبت من العيشة.. تفاصيل مأساوية ونهاية صادمة لـ سيدة الطالبية

اتخصم له في الشغل.. لغز إنهاء عامل الحوامدية لحياته

قرار عاجل من النيابة بحق المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل وقائع عصابة التوظيف الوهمية لسرقة المواطنين

وزير الري: الانتهاء من أعمال مشروع قناطر ديروط بنسبة تنفيذ 47%

نداء عاجل من صحة غزة إلى المؤسسات الدولية بشأن مجمع ناصر الطبي

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية يوضح الموعد المتوقع لانخفاض أسعار السلع

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ