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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور

الخواجة حسني
الخواجة حسني

يقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح حادث السطو على محل مجوهرات الخواجة حسني ببولاق أبو العلا، بعد قتله وسرقة محتويات محله في محاولة لتحديد هويه الجناة.

وجاري نقل جثة الخواجة حسني إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة ، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي صاحبه وقتله .

وكان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه زثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب باله حاده ليسقط جثة هامدة ، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل ، ولاذو بالهرب .

و تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها) .

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام  المتهمين الملثمون وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لاخفاء معالم وجوههم بسرقة معظم محتويات المحل.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية ، ورفع البصمات من مسرح الحادث ، وكذلك حصر المسروقات ، وفحص الكاميرات ، وسماع الشهود بالمنطقة ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

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