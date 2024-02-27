قلبك الطيب.. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق: وجعت قلوبنا عليك يا خالي

كلمات مؤثرة نعت بها ابنة شقيقة جواهرجي بولاق ابو العلا - الخواجة حسني الخناجري - بعد ساعات من تعرضه لعملية سطو مسلح على محله بمنطقة بولاق أبو العلا ومقتله على يد الجناة، حيث سطرت منشورا مأساويا نعت فيه خالها الراحل - الخواجة حسني - قالت فيها «وجعتلي قلبي.. ربنا ينيح روحك ياحبيبي.. في أحضان القديسين ياخالو ياحبيبي».

ابنة شقيقة جواهرجي بولاق: وجعتلي قلبي

سطرت ابنة شقيقة المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري منشورا نعت فيه خالها وذلك بعد ساعات من مقتله داخل محله بمنطقة بولاق ابو العلا على يد ملثمين، حيث قالت «كنتوا خدوا كل حاجة وسيبوه حرام عليكم، ياحبيبي مش هتعيد عليا تاني في التليفون، مش هتقولي يامرمر ياحبيبتي تاني روحت في ذكرى تيتة تعيد معاها، إزاي ياحبيبي يقتلوا قلبك الطيب».

الخواجة حسني الخناجري

وقالت ابنة شقيقة جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري «كان خد كل حاجة وسابك لينا، قتل ضحكتك ياحبيبي وطعنك في قلبك الطيب وجعت قلوبنا وجع مش ممكن تشيله الايام»، مشيرة إلى «الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله.. انتقل إلى الأمجاد السماوية الخواجة حسني عدلي الخناجري، صلوا من أجل زوجته وأولاده ربنا يقويهم ويديلهم التعزية».

تحقيقات موسعة في مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

فيما تجرى النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا في القاهرة - الخواجة حسني الخناجري - حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وكذا التحفظ على آلات المراقبة لكشف هوية الجناة وأمرت بسرعة ضبطهم وإحضارهم.

الخواجة حسني الخناجري

شكلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات وأسباب مقتل جواهرجي بولاق - الخواجة حسني - حيث جرى فحص آلات المراقبة في محيط المحل وبمنطقة بولاق ابو العلا، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وأهالي المنطقة للوقوف على هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

البحث الجنائي يفحص ملابسات مقتل الخواجة حسني

كما أجرت فرق البحث الجنائي في حادث مقتل جواهرجي بولاق - حسني الخناجري - عمليات فحص موسعة لدائرة علاقات المجني عليه وكذا دوائر الخلافات، للوقوف على مدى وجود خلافات بين المجني عليه وآخرين وكذا للتوقف على هوية الجناة وسرعة ضبطهم، حيث جرى تمشيط كاميرات المراقبة بمحيط محل المجوهرات المسطو عليه.

الخواجة حسني الخناجري

فيما انتقل فريقا من الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة جثمان المجني عليه، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم حيث قررت النيابة تشريح الجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، كما تم رفع بصمات من المحل وكذا كافة الآثار للتوصل إلى خيط الجريمة، والوصول إلى مرتكبي حادث مقتل الجواهرجي الشهير.

منصات التواصل الإجتماعي تحولت في ساعات الصباح الأولى إلى منشورات تطلب الدعاء بالرحمة إلى المجني عليه الخواجة حسني - جواهرجي بولاق المجني عليه، حيث خرجت صفحات محلات الذهب والصاغة ناعية مقتل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح على محله بالقاهرة مطالبة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.