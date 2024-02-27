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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنك عاكس بنتي.. نقاش يشرع في قتـ.ل سائق بالجيزة

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة شروع نقاش بقتل سائق بسبب مشاجرة بينهما في منطقة أبو النمرس، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بالمجني عليه.

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إصابة سائق في مشاجرة مع نقاش بالجيزة

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات إصابة سائق بطعنة نافذة على يد نقاش جراء مشاجرة بينهما بسبب قيام نجل المجني عليه بمعاكسة ابنة المتهم في منطقة ابو النمرس جنوب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من مركز شرطة أبو النمرس تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفاد باستقبال سائق في العقد الخامس من العمر مصاب بطعنة نافذة إدعاء تعدي خلال مشاجرة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إصابة سائق بطعنة نافذة جراء تعدي نقاش عليه خلال مشاجرة بينهما بسبب معاكسة نجل المجني عليه لأبنة المتهم.

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة مباحث الجيزة، أن النقاش قام بمعاتبتة المجني عليه بسبب قيام ابنه بمعاكسة ابنته وتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم.

الجيزة مديرية امن الجيزة نقاش ابو النمرس سائق

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