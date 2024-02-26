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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتخصم له في الشغل.. لغز إنهاء عامل الحوامدية لحياته

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

قصة مأساوية شهدتها مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، حيث سطر عامل نهاية محزنة لحياته بعدما تعرض لخصم من جهة عمله بسبب خطأ، فقام بإنهاء حياته شنقا في منزله بالحوامدية.

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لغز إنهاء عامل الحوامدية حياته

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان عامل في العقد الرابع من العمر معلقا في مشنقة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة في واقعة عامل الحوامدية، أن العامل في العقد الرابع من العمر يقطن في قرية الشيخ عتمان بالحوامدية حيث تم العثور على جثمانه يرتدي كامل ملابسه.

بسؤال زوجة عامل الحوامدية قررت بأن زوجها تعرض لخصم في العمل بسبب خطأ وأنه يعمل في أحد المطاعم وقام بإعداد مشنقة بسبب حالته النفسية السيئة وأنهى حياته، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مدينة الحوامدية مديرية امن الجيزة قرية الشيخ عتمان الحوامدية

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