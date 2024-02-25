شوفته في المنام جتله.. شاب يحاول مقابلة عمرو أديب والأمن يتحفظ عليه

تباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات في محاولة شاب دخول فيلا الإعلامي عمرو أديب في كمبوند شهير بأكتوبر، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على آلات المراقبة في الكمبوند.

تفاصيل محاولة شاب مقابلة عمرو أديب

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحفظت على شاب حاول الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب بعدما حاول دخول كمبوند متواجد به فيلا عمرو أديب طالبا من الأمن مقابلته، وبفحص الأمر تبين عدم وجود سابق معرفة أو موعد مسبق، ومنعه أمن الكمبوند من ذلك.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من أمن كمبوند شهير في أكتوبر قرروا فيه بقيام شاب بمحاولة الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب وحال منعه قرر بأنه يريد مقابلته بأي شكل من الأشكال بسبب طلبات خاصة له.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على شاب يعمل عامل دليفري بأحد المطاعم في العقد الثالث من العمر، وقرر بأنه لم يدخل لسرقة الفيلا أو أي شيء وإنما يريد مقابلة الإعلامي عمرو أديب وذلك بعد أن شاهده في الحلم حيث استيقظ من النوم وقام بالتوجه إلى مسكنه طالبا مقابلته.