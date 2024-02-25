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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حمولة زائدة ومركب غير مرخص.. تفاصيل غرق معدية منشاة القناطر

صدى البلد

أظهرت تحريات الأجهزة الاأمنية بالجيزة في حادث مركب الصيد الغارق بمدينة منشاة القناطر والمنتشر تحت عنوان "معدية منشاة القناطر" غير مرخص ويستخدمه مالكه لنقل العمال إلى الناحية الأخرى من النهر للتوجه إلى عملهم في مشروع تحت الانشاء. 

ورجحت التحريات أن تكون الحملة الزائدة للمركب سبب غرقه خاصة أنه مركب صيد صغير الحجم لا يسع لأكثر من 5 أفراد وكان يقل 14 عاملا ما أدى لثقل الحمولة و غرقه في مياه النيل. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات أثناء  توجههم لعملهم في مشروع تحت الانشاء بالقرب من موقع الحادث. 

وتبين ان المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الاهالي وقوات الانقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات ان الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية كبيرة ورجحت التحريات ان الحمولة الزائدة وراء غرق المركب. 

واشارت التحريات الى نجاة المراكبي بعد قفز في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة. 

 

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8 متوفين و6 مصابين والمراكبي نجا بنفسه.. مفاجآت في غرق معدية منشأة القناطر

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الحصيلة 4.. انتشال جثمان جديد من ضحايا غرق معدية منشاة القناطر

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم الى المشرحة ، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين. 

وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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