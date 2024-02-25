الحصيلة 4.. انتشال جثمان جديد من ضحايا غرق معدية منشاة القناطر

استخرج رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثمان الضحية الرابعة، من حادث غرق معدية بنهر النيل مركز منشأة القناطر مع استمرار البحث عن 3 مفقودين آخرين.

واستخرج رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، شخصين مصابين، ليرتفع عدد المصابين إلى4 تم استخراجهم ،ـفيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

وأكد أحد شهود العيان أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن العمال الذين يقلون المركب يتبعون لشركة مقاولات شهيرة، وكانوا في طريقهم للعمل بأحد المشاريع.

وأضاف أن الأهالي أنقذوا 3 عمال وتم نقلهم للمستشفى.

وأوضح عدد من الشهود أن الحادث وقع بسبب عطل مفاجئ في المعدية، والذي تسبب في غرقها بالعمال، "المعدية عطلت والناس غرقت".

وتعالت صرخات النساء من اهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل فمنهم من تم استخراج جثة ذويه والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.