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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء 14من ضحايا معدية منشاة القناطر الغارقة

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على اسماء الضحايا في حادث غرق معدية منشأة القناطر والذي أسفر عن مصرع 8 غرقا ونجاة 6. 

والضحايا هم: إيهاب محمد عبد النبي، وعبد الرحمن ياسر، وسيف إبراهيم، وشقيقه محمود إبراهيم، وأيمن أحمد، ومحمود محمد، وحمدي أسامة، وسامي فؤاد، وأحمد عز الدين.

وتم انتشال جثامين كل: من أيمن عيد ومحمد محمود، ومحمود إبراهيم، وإبراهيم سمير، وأحمد إسماعيل ويجري البحث عن المفقودين. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات اثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الانشاء بالقرب من موقع الحادث. 

وتبين ان المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الانقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات ان الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات ان الحمولة الزائدة وراء غرق المركب. 

وأشارت التحريات إلى نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة. 

 

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8 متوفين و6 مصابين والمراكبي نجا بنفسه.. مفاجآت في غرق معدية منشأة القناطر

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النيابة تحقق في حادث غرق معدية منشأة القناطر

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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