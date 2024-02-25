النيابة تحقق في حادث غرق معدية منشأة القناطر

تجري النيابة العامة في شمال الجيزة، تحقيقات موسعة في حادث غرق معدية منشأة القناطر والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص واستخراج 4 مصابين، فيما يتم البحث عن باقي العمال.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

واستخرج رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، شخصين مصابين من ضحايا غرق معدية محملة عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع قرية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ليرتفع عدد المصابين إلى4 تم استخراجهم بينما، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم الى المشرحة ، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.