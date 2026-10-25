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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«وهم المركز».. محمد الجنوبي ينتصر للهامش والتراث بمركز الجزيرة للفنون الأربعاء المقبل

معرض الفنان التشكيلي محمد الجنوبي
معرض الفنان التشكيلي محمد الجنوبي
جمال عاشور

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، في السابعة مساء الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، معرض الفنان التشكيلي محمد الجنوبي، بعنوان «وهم المركز.. التحرك أسفل اللوحة»، وذلك بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة.

ويقدم المعرض تجربة فنية وفكرية تسعى إلى إعادة النظر في العلاقة بين المركز والهامش داخل العمل التشكيلي، من خلال رؤية بصرية تحتفي بالتفاصيل والعناصر التي تقع عادة خارج بؤرة الاهتمام، وتمنحها مساحة للتعبير والحضور، بما يفتح آفاقًا جديدة للتأمل في بنية اللوحة ودلالاتها.

ويعد محمد الجنوبي أحد فناني جيل التسعينيات، ويمثل المعرض امتدادًا لتجربته التشكيلية التي تتقاطع فيها الرؤية المعاصرة مع استلهام التراث المصري القديم والشرقي، في محاولة لتجاوز القوالب الأكاديمية التقليدية القائمة على المنظور الكلاسيكي الصارم.

وفي كلمته عن المعرض، تحت عنوان «العودة إلى الهامش.. حكايات البصريات وتأصيل الجذور»، أكد الدكتور محمود حامد أن تجربة الجنوبي لا تقتصر على تقديم أعمال تصويرية، بل تطرح مشروعًا فكريًا وفلسفيًا يعيد فتح النقاش حول إشكالية المركز والهامش في تاريخ الفن الحديث.

وأوضح حامد أن المعرض ينحاز إلى العناصر الهامشية والفراغات بوصفها مكونات فاعلة في بناء العمل الفني، بدلًا من إخضاع التكوين لهيمنة مركز بصري واحد، مشيرًا إلى أن الفنان يوزع الطاقة البصرية على مساحة اللوحة بأكملها، بما يحقق حالة من التوازن والتفاعل بين مختلف عناصرها.

ويعكس المعرض توجهًا فنيًا يحتفي بالجذور التراثية، ويعيد توظيفها في سياق بصري معاصر، بعيدًا عن التقيد الصارم بالأنماط الغربية التقليدية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 12 نوفمبر 2026، بما يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على تجربة فنية تطرح أسئلة حول الرؤية والتكوين والهوية البصرية.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور محمود حامد معرض الفنان التشكيلي محمد الجنوبي وهم المركز التحرك أسفل اللوحة

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