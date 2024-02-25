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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبناء كفر الشيخ.. ننشر صور ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صور عدد من ضحايا غرق معدية منشأة القناطر الذين تبين انهم من قرية ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ. 

وأشارت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة إلى أن مركب الصيد الغارق بمدينة منشاة القناطر والمتداول عبر وسائل التواصل تحت عنوان "معدية منشاة القناطر" غير مرخص ويستخدمه مالكه لنقل العمال الى الناحية الاخرى من النهر للتوجه الى عملهم في مشروع تحت الانشاء. 

ورجحت التحريات ان تكون الحملة الزائدة للمركب سبب غرقه خاصة انه مركب صيد صغير الحجم لا يسع اكثر من 5 افراد وكان يقل 14 عاملا ما ادى لثقل الحمولة وابتلاع مياه النيل له. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات اثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الانشاء بالقرب من موقع الحادث. 

وتبين ان المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الاهالي وقوات الانقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات ان الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات ان الحمولة الزائدة وراء غرق المركب. 

واشارت التحريات الى نجاة المراكبي بعد أن قفز في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة. 

واستخرج رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، شخصين مصابين من ضحايا غرق معدية محملة عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع قرية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ليرتفع عدد المصابين إلى4 أشخاص، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

 

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حمولة زائدة ومركب غير مرخص.. تفاصيل غرق معدية منشاة القناطر

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8 متوفين و6 مصابين والمراكبي نجا بنفسه.. مفاجآت في غرق معدية منشأة القناطر

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم الى المشرحة. 

وتعالت صرخات النساء من اهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل فمنهم من تم استخراج جثة ذويه والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم. 

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

وشهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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غرق معدية منشأة القناطر معدية منشأة القناطر غرق معدية الإنقاذ النهرى مركب الصيد الغارق

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