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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بحق المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في واقع معدية منشاة القناطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والاصابة الخطأ ؛بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص . 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث. 

وتبين أن المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الانقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات ان الضحايا كانوا يستقلون مركبا صيد صغيرا وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات ان الحمولة الزائدة وراء غرق المركب. 

وأشارت التحريات الى نجاة المراكبي بعد قفز في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة. 

 

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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