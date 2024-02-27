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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعبت من العيشة.. تفاصيل مأساوية ونهاية صادمة لـ سيدة الطالبية

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ملابسات وفاة سيدة في الطالبية بسبب الخلافات الزوجية مع زوجها.

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تفاصيل وفاة سيدة الطالبية

حيث تبين من تحريات أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن السيدة في العقد الرابع من العمر وقامت بإنهاء حياتها بسبب تزايد حدة الخلافات بينها وبين زوجها بسبب أزمة مالية.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن سيدة الطالبية نشبت بينها وبين زوجها مشكلات عديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع النفقات وقامت على أثرها السيدة بترك منزل الزوجية والذهاب إلى شقيقها.

وقالت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السيدة حاولت قطع شرايين يدها وفشلت ثم قامت بالقفز من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الرابع ووفاتها في الحال، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى مسرح الحادث لكشف الملابسات.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة وأمرت بالتصريح بدفن جثمان السيدة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الجيزة سيدة الطالبية مديرية امن الجيزة غرفة عمليات النجدة الطالبية

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