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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نطت من العربية وهي ماشية.. ابنة عم حبيبة الشماع تكشف تفاصيل الحادث

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات التوصيل، والتي اتهمت أسرتها سائقا بأحد التطبيقات الشهيرة بمحاولة ترويعها وخطفها، ما نتج عنه قفزها من السيارة أثناء سيرها على طريق السويس بنطاق القاهرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لإصابة حبيبة الشماع بفقدان للوعي وإصابات متفرقة.

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ابنة عم ضحية طريق السويس تكشف مفاجآت

وقالت داليا الشماع، ابنة عمة حبيبة الشماع، إن المجني عليها مصابة بفقدان للوعي وأيضا نزيف في المخ لم يتوقف حتى الآن، مطالبة الجميع بالدعاء لابنة عمها بالشفاء كونها ما زالت في مرحلة الخطر بالمستشفى، مشيرة إلى أنه جرى إرسال تقارير طبية بشأن حالة حبيبة إلى الخارج للوقوف على تفاصيل إصابتها.

رحلة حبيبة الشماع

وكشفت ابنة عمة حبيبة الشماع تفاصيل الحادث، حيث قالت: «حبيبة طلبت سيارة من التطبيق الساعة 6.50 مساءً، وكانت رايحة من مدينتي إلى مصر الجديدة، وأثناء رحلتها بالسيارة قامت والدتها بالاتصال بها، ولكنها لم تكن تسمع صوتها جيدا بسبب أن صوت الأغاني في السيارة كان مرتفعا، وأيضا سائق السيارة كان يتشاجر مع شخص في الهاتف».

تفاصيل حادث حبيبة الشماع

وتابعت: «طلبت حبيبة من السائق أن يخفض صوت الكاسيت في السيارة، ولكنه رفض ذلك وظل يردد كلمات غير مفهومة، والدتها لم تسمعها جيدا وسألتها: السواق ده ماله يا حبيبة؟ فردت عليها الأخيرة: مش عارفة ماله، ثم أغلقت معها الهاتف، وبعد مرور وقت قام أحد أصدقاء حبيبة بالاتصال بها إلا أنها كانت المفاجأة».

حبيبة الشماع

وأضافت ابنة عمة حبيبة الشماع: «لما أصحابها اتصلوا بيها واحد رد عليهم وقالهم: صاحبة التليفون دي وقعت من العربية وهي ماشية على طريق السويس، وفضلت تتشقلب على طريق السويس لحد ما خبطت في الحاجز الأسمنتي، وإنه راح لها يسألها مالك قالت له السواق ده كان عايز يخطفني، وبعدها جالها تشنجات وفقدت الوعي».

القبض على سائق السيارة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس، أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

السائق المتهم

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة والسائق المتسبب في الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغاً من فتاة يفيد بأنها ألقت بنفسها من سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة بعد تعرضها للمعاكسة على يد السائق.

على الفور تم تحديد السيارة من خلال أبليكيشن عبر هاتف الفتاة وضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 

حبيبة الشماع مصر الجديدة قسم شرطة الشروق سقوط فتاة الشروق تطبيق توصيل شهير

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