سقوط قتـ.يل و4 مصابين في معركة بالأسلحة النارية بـ أوسيم

شهدت منطقة أوسيم مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخرين .

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغ من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة وسقوط قتيل ومصابين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تبين وجود جثة شاب يدعي علي. ص. ع، مصاب بطلق خرطوش إصابة آخرين.

بالفحص وجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين على إثرها سقط المجني عليه جثة هامدة وأصيب ٤أخريين، تمكنت القوات من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات