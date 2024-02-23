قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

شعر ثلاثيني بالارهاق الشديد خلال عمله على إحدى العبارات السياحية بمدينة السويس ليقرر العودة فجأة الى منزله حتى ينال قسطا من الراحة والهدوء بعد يوم عمل شاق.. طرقات عديدة طرقها الشاب على باب شقته بعد منتصف الليل بعد ما فشل في فتح الباب بمفتاحه الخاص لاغلاقه من الداخل ومر وقت طويل قبل أن تفتح زوجته الباب وجسدها يرتجف بشكل واضح والتوتر على ملامحها.

خيانة على سرير الزوجية

"انت جيت بدري ليه قبل معادك".. تساؤل نطقت به الزوجة كان كفيلا بتعزيز شعور الشك لدى الزوج خاصة مع توترها الواضح ليسرع الى غرفة نومه ويفاجئ بعشيقها صديق شقيقها المقرب يفترش سريره بملابس داخلية وقبل ان يدرك الزوج الخيانة التي تعرض لها أسرع العشيق نحوه وتعدى عليه بالضرب حتى يبعده عن طريقه وتمكن من الفرار وسط صرخات واستغاثات الزوج التي شهدها الجيران.

جيبتلنا العار

تمالك الزوج أعصابه وسط نظرات الرعب من زوجته التي تنتظر مصيرها كزوجة خائنة واتصل بشقيقها الذي يعمل بإحدى شركات الكهرباء في عتاقة ووالدها قائلا: " بنتكم خاطية وفضحتني تعالوا خدوها قبل ما اقتـ.لها واضيع نفسي في واحدة متستاهلش".. ليحضر الشقيق والاب وسط نظرات الخزي والعار من الزوج والجيران بعدما علما منهم بخيانتها لزوجها مع صديق أخيها لينهالا عليها بالضرب ويسحلاها خلفهما أمام أعين الجميع.

انتقام شيطاني من الزوجة

لم تمر ساعتان على ما حدث حتى فوجئ الزوج المخدوع بطلب لحضوره من قسم فيصل باتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابتها التي أثبتتها بتقرير طبي، فأدرك الزوج أنه امام انتقام من زوجته بسبب كشفه خيانتها أمام أسرتها والمحيطين بها وروى امام الضباط ما حدث من ضبطها رفقة عشيقها وانه لم يتعد عليها بالضرب.

أحيل الزوج إلي النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة ليفاجئ الجميع ببرائته من ضرب زوجته وهو ما قال عنه دفاع الزوج أنه يعد حكما تاريخيا في قضايا التعدي التي يكتفي فيها القاضي بالتقرير الطبي الا ان كيدية الاتهام كانت واضحة ليحصل الزوج على البراءة.

انتقام جديد

لم تكتف الزوجة ببراءة الزوج من التهمة الملفقة له وزادت رغبتها في الانتقام لتكرر ضربتها من جديد بعد شهر واحد فقط واتهمته في دعوى أخرى بتبديد منقولات الزوجية التي قال عنها الدكتور عصام الطباخ محامي الزوج أن الزوجة علي الرغم من ان المنقولات بحوزتها قامت بتحرير محضر باتهام الزوج بتبديد المنقولات الزوجية واحيلت الاوراق الي النيابه العامة التي قدمت الزوج الي محكمة الجنح بتهمة تبديد المنقولات الزوجية.

ودفع الطباخ في مرافعته بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء ماديات جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي واكد ان هناك محضر سابق ادعت فيه الزوجة بالباطل ان زوجها تعدي عليها بالضرب وقدمت تقرير طبي بالاصابات وقضت المحكمة ببراءة الزوج من هذه التهمة لتصدر محكمة جنح الاربعين الجزئية بالبراءة الثانية للزوج المخدوع.