عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

صدى البلد

شعر ثلاثيني بالارهاق الشديد خلال عمله على إحدى العبارات السياحية بمدينة السويس ليقرر العودة فجأة الى منزله حتى ينال قسطا من الراحة والهدوء بعد يوم عمل شاق.. طرقات عديدة طرقها الشاب على باب شقته بعد منتصف الليل بعد ما فشل في فتح الباب بمفتاحه الخاص لاغلاقه من الداخل ومر وقت طويل قبل أن تفتح زوجته الباب وجسدها يرتجف بشكل واضح والتوتر على ملامحها.

خيانة على سرير الزوجية 

"انت جيت بدري ليه قبل معادك".. تساؤل نطقت به الزوجة كان كفيلا بتعزيز شعور الشك لدى الزوج خاصة مع توترها الواضح ليسرع الى غرفة نومه ويفاجئ بعشيقها صديق شقيقها المقرب يفترش سريره بملابس داخلية وقبل ان يدرك الزوج الخيانة التي تعرض لها أسرع العشيق نحوه وتعدى عليه بالضرب حتى يبعده عن طريقه وتمكن من الفرار وسط صرخات واستغاثات الزوج التي شهدها الجيران. 

جيبتلنا العار 

 تمالك الزوج أعصابه وسط نظرات الرعب من زوجته التي تنتظر مصيرها كزوجة خائنة واتصل بشقيقها الذي يعمل بإحدى شركات الكهرباء في عتاقة ووالدها قائلا: " بنتكم خاطية وفضحتني تعالوا خدوها قبل ما اقتـ.لها واضيع نفسي في واحدة متستاهلش".. ليحضر الشقيق والاب وسط نظرات الخزي والعار من الزوج والجيران بعدما علما منهم بخيانتها لزوجها مع صديق أخيها لينهالا عليها بالضرب ويسحلاها خلفهما أمام أعين الجميع.

 

txt

بوست نعي وقطعة خيش.. أدلة قادت الأمن لقاتـ.ل إيهاب أشرف طالب الدقهلية

txt

الدقهلية تريند الأحزان.. جريمة بشعة جديدة بطلها الطفل يوسف بعد الطالب إيهاب| صور

انتقام شيطاني من الزوجة 

لم تمر ساعتان على ما حدث حتى فوجئ الزوج المخدوع بطلب لحضوره من قسم فيصل باتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابتها التي أثبتتها بتقرير طبي، فأدرك الزوج أنه امام انتقام من زوجته بسبب كشفه خيانتها أمام أسرتها والمحيطين بها وروى امام الضباط ما حدث من ضبطها رفقة عشيقها وانه لم يتعد عليها بالضرب. 

 أحيل الزوج إلي النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة ليفاجئ الجميع ببرائته من ضرب زوجته وهو ما قال عنه دفاع الزوج أنه يعد حكما تاريخيا في قضايا التعدي التي يكتفي فيها القاضي بالتقرير الطبي الا ان كيدية الاتهام كانت واضحة ليحصل الزوج على البراءة. 

انتقام جديد 

لم تكتف الزوجة ببراءة الزوج من التهمة الملفقة له وزادت رغبتها في الانتقام لتكرر ضربتها من جديد بعد شهر واحد فقط واتهمته في دعوى أخرى بتبديد منقولات الزوجية التي قال عنها الدكتور عصام الطباخ محامي الزوج أن الزوجة  علي الرغم من ان المنقولات بحوزتها قامت بتحرير محضر باتهام الزوج بتبديد المنقولات الزوجية واحيلت  الاوراق الي النيابه العامة التي قدمت الزوج الي محكمة الجنح بتهمة تبديد المنقولات الزوجية. 

ودفع الطباخ في مرافعته بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء ماديات جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي واكد ان هناك محضر سابق ادعت فيه الزوجة بالباطل ان زوجها تعدي عليها بالضرب وقدمت تقرير طبي بالاصابات وقضت  المحكمة ببراءة الزوج من هذه التهمة لتصدر محكمة جنح الاربعين الجزئية بالبراءة الثانية للزوج المخدوع. 

انتقام شيطاني خيانة قفشها مع عشيقها السويس النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

بوست نعي وقطعة خيش.. أدلة قادت الأمن لقاتـ.ل إيهاب أشرف طالب الدقهلية

مات في حضنه.. مصرع طفل وإصابة والده بالعياط

الدقهلية تريند الأحزان.. جريمة بشعة جديدة بطلها الطفل يوسف بعد الطالب إيهاب| صور

الجمعة اجازة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة

القصة الكاملة لمشاجرة حسن شحاتة مع مهندس داخل كمبوند بالشيخ زايد

سابوه بعد ما ربَّاهم وجوّزهم|عجوز ينهي حياته بسبب سوء معاملة أبنائه بالجيزة

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق العياط

ترشيحاتنا

القضاء الإداري يسدل الستار على دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات غدا

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

أسعار الحديد اليوم و3550 جنيها زيادة في "الجارحي"

الخير على الأبواب: التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

بسبب الذكرى الثانية للحرب ومقـ تل نافالني.. البيت الأبيض يوجه ضربة قوية لروسيا

أعراض كورونا طويلة الأمد.. دراسة جديدة تبحث عن مسببات المرض وسبل علاجه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

فيديو

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ