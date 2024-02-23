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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بوست نعي وقطعة خيش.. أدلة قادت الأمن لقاتـ.ل إيهاب أشرف طالب الدقهلية

بوست نشره المدرس
بوست نشره المدرس قاتل طالب الدقهلية

 

٩ ايام قضتها مباحث الدقهلية في فك شفرة الاشلاء الادمية للطالب ايهاب اشرف الذي عثر على النصف السفلي من جثته في جوال بمصرف وسط ارض زراعية حتى كشفت عن هوية القاتل الذي تبين انه مدرس المجني عليه. 
 

بوست نعي 

 

منذ بداية اختفاء الطالب ايهاب اشرف مرورا بالعثور على النصف السفلي فقط من جثته اتبع فريق البحث عدة خيوط وصولا للقاتل.. الشفرة تم فكها من خلال خيطين الاول "بوست نعي" نشره مدرس الفيزياء الخاص بالمجني عليه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فور انتشار نبأ اختفائه ومقتله اضافة الى تواجده المستمر بجوار والد الطالب المجني عليه ومصاحبته في كافة زياراته الى النيابة العامة لمتابعة ما وصلت اليه التحقيقات. 

الحس الامني اشار باصابع الاتهام الى المدرس تطبيقا لنظرية ان "القاتل يحوم حول مسرح الجريمة" وخاصة انه كان اخر من شاهد المجني عليه وقال انه انتهى من الدرس الخصوصي وانصرف ولم يراه بعدها. 

 

قطعة خيش 

 

الخيط الثاني الذي اوقع الجاني كان قطعة قماش من الخيش عثر عليها في غرفة الدروس الخصوصية الخاصة بالمدرس ولاحظ الضباط انها مطابقة لقطعة القماش الملفوف بها جزء من جثة المجني عليه حيث جرى عمل معاينة لآخر مكان تواجد به المجني عليه وهو "غرفة للدروس الخصوصية"، كائنة بقرية 23 الأمل مركز الستاموني خاصة بالمتهم "محمد.ع.ع.ا"، 26 عاما، مدرس فيزياء ومقيم قرية 22 الأمل مركز الستاموني .

وعثرت الأجهزة الأمنية على قطعة خيش كبيرة الحجم من ذات أوصاف قطعة الخيش التي وجد بها النصف السفلي لجثمان المجني عليه ملفوفا بها  وغير منتظمة الحواف من آثار قطع.

وبمضاهاة القطعة المدممة المعثور علي الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليها.

 

قطعـ.ته ٣ أجزاء

 

بمواجهة المتهم اقر واعترف بارتكابه الواقعة وتقطيع جثمانه إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، لمروره بضائقة مالية وكونه مدين بمبالغ مالي لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا ، فكر فى التخلص منه وقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.

واعترف المتهم أنه استغل تواجده بمفرده برفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية وقام بقتله بسكين وتقطيع جثته.

وأكد المتهم فى تحقيقات الشرطة انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه عن طريق هاتف المجني عليه، حيث تفاجئ بالتواجد الأمني الكثيف والواسع منذ ارتكاب الواقعة.

بإرشاده عثرت الأجهزة الأمنية على منطقة الجزع وعليها فانلة داخلية خاصة بالمجني عليه بجرف أحد المجاري المائية بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين مركز الستاموني .

كما عثر على كيس بلاستيكي أسود اللون بداخله أحشاء أدمية وأضاف بتخلصه من متعلقات المجني عليه"حقيبة مدرسية- هاتف محمول- ساعة يد" بإلقائهم بالمجاري المائية.

 

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دفن على مراحل

 

وشيع أهالي قرى عزبة ثابت 7 وقرى حفير شهاب الدين بستامونى بمحافظة الدقهلية جثمان الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز حيث تم تشييع الجزء السفلى من جثمانه والذى عثر عليه مشطورا واختفاء الجزء العلوى منه وسط هتافات "لا إله الا الله الشهيد حبيب الله"، ثم تم تشييع الجزء العلوي والرأس بعد ارشاد المتهم عنهما. 

راح الدرس ومرجعش

صباح الثلاثاء قبل الماضي خرج الطالب ايهاب من منزله للذهاب الى الدرس لكنه تغيب عن موعد عودته للمنزل ما اثار قلق والدته خاصة مع الاغلاق المفاجئ لهاتفه وقال والده، ان والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلي أحد الدروس الخصوصية، واطمئنت عليه، ثم عاودت الإتصال مرة أخري فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد وطلب مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا احتجازه لنجلهما.

عدة ساعات مرت في البحث عن الطالب وابلغ والده الشرطة مشيرا الى انه يمتلك معرض ادوات منزلية وربنا يكون طمع احد به دفعه لاختطاف ابنه وطلب فدية.. اثناء البحث كانت الفاجعة بالعثور على جثة الطالب ايهاب داخل جوال ومشطورة نصفين وملقاة في مصرف بحر التبن. 

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الستاموني، التابعة لمدينة بلقاس، بالعثور علي جثمان صبي ملقى بمصرف بحر التبن 

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، لمكان البلاغ محل، وبالفحص تبين أن الجثمان لصبي يدعي ايهاب اشرف عبدالعزيز، ١٥ سنة طالب ثانوي مبلغ بإختفاءه منذ يومين، وعثر عليه مكبل وجثمانه مشطور إلي نصفين. 

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما كثفت قوات الأمن من جهودها لكشف المتهم بإرتكاب الواقعة وملابساتها.

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