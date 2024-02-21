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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سابوه بعد ما ربَّاهم وجوّزهم|عجوز ينهي حياته بسبب سوء معاملة أبنائه بالجيزة

عجوز ـ أرشيفية
عجوز ـ أرشيفية

قرَّر عجوز في السبعينيات إنهاء حياته بعد سوء معاملة أبنائه وزوجاتهم له وتخليهم عنه وإهمالهم في خدمته فقام بشـ.نق نفسه في سقف غرفته. 

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة أن العجوز يبلغ من العمر - 75 سنة- تخلّص من حياته شنقاً، ربط حبلًا في جنش غرفته، في منطقة المنيرة الغربية، وعلّق جسده به، وذلك بسبب المُعاملة السيئة من أبنائه وزوجاتهم، وإهمالهم له في خدمته، وتلبيه احتياجاته. 

 

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تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث المنيرة الغربية يفيد بأن عمليات النجدة تلقت بلاغًا بتخلص مُسن من حياته، على الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية، وتبين أنه- 75 سنة- بالمعاش، وبالتحريات تبين تخلصه من حياته بسبب معاملة أبنائه وزوجاتهم له وإهمالهم له ولاحتياجاته. 

 تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

عجوز الجيزة شـ نق نفسه المنيرة الغربية

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