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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

صدى البلد

مأمورية مكبرة أعدتها مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة على الملاهي الليلية والبارات بمنطقة العجوزة للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها. 

استهدفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة بارات وماروكان والعناني ومجموعة من الكافيهات في المهندسين بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

بعد عرض المعلومات على اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة شرسة على عدد من المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة والعقيد محمد غراب وكيل الإدارة منذ الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات والكازينوهات والكافيهات. 

 

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اسفرت الحملة عن قيام 5 فتيات ليل بالتحريض على الفسق من خلال ترويج صورهن عبر تطبيق "واتس أب" واستقبال راغبي المتعة الحرام ويتفقن على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور الفتيات له ليختار من بينهن.

وتتراوح اسعار الليلة الواحدة من الف جنيه حتي 5 الاف جنيه حيث تقاضت فتاة مبلغ ١٠٠٠ جنيه للجلوس مع عميل فقط دون ممارسة الرذيلة حيث يتم الاتفاق على مبلغ اخر. 

تم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتيات كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام. 
 

تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمات وجار عرضهن على النيابة المختصة ولا تزال الحملات مستمرة منذ الساعات الأولى لليل حتى خيوط الصباح. 

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