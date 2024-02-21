فوق السطوح.. صغيرة تتعرض لكارثة من ابن عمها في بيت العائلة بإمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في هتك عرض طفلة صغيرة على يد ابن عمها، أعلى سطح منزل العائلة بمنطقة إمبابة.

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لبيان ما بها من إصابات، واستدعت والدها؛ لسماع أقواله بعد تقدمه بالبلاغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بهتك عرض ابنة عمه الطفلة، عقب استدراجها أعلى منزل العائلة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وتلقى الرائد محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، برفقته ابنته "8 سنوات" يتهم فيه نجل شقيقه بالتعدي جنسـ.يا علي طفلته، وهتك عرضها أعلى سطح بيت العائلة الكائن بدائرة القسم

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة؛ أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلي ديوان القسم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.