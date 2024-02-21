قرار عاجل من النيابة بحق أجنبي يتاجر بالدولار في الدقي

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة مع أجنبي؛ عقب إلقاء القبض عليه بمنطقة الدقي، لاتجاره في الدولار.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الدقي.

وكانت معلومات وردت إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "عبدالله ع" 30 سنة، متعهد حفلات، يحمل جنسية دولة السودان، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة؛ أمكن ضبط المتهم وبحوزته “3230 دولارا أمريكيا، و45600 جنيه مصري”.

واقتيد المتهم إلى ديوان القسم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.