النار جابتهم على الأرض.. حريق يلتهم 4 محلات في حدائق الأهرام

التهم حريق ضخم 4 محلات بمنطقة حدائق الاهرام بعد اشتعال النيران باحدهم وامتداده لـ 3 اخرين، وأسفر الحريق عن تفهم واجهة العقار ولم يسفر عن خسائر بشرية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة جاردينيا بحدائق الاهرام، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة مدعمة بـ3 سيارات اطفاء ونجحت في اخماد النيران التي نشبت بسبب حدث ما كهربائي في احد المحلات ونشب الحريق به وامتد لـ3 محلات أخرى وهم محلات عصير ومقلة وفطاطري ومطحن بن.

تبين عقب الانتهاء من عمليات الاخماد ان الحريق التهم محتويات المحلات بالكامل والنيران أكلت ما بداخلها اضافة الى تفحم واجهة العقار دون اصابات او وفيات.