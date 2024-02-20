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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو 30 ثانية.. شاهد اللحظات الأخيرة لحياة 3 أطفال دهستهم تريلا بالمرج

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة للحظة دهس سيارة نقل تريلا لـ٣ أطفال أسفل عجلاتها بمنطقة بركة الحاج في المرج. 

واحتوى الفيديو ومدته ٣٠ ثانية على لحظة اصطدام السيارة النقل بالدراجة البخارية التي كان يستقلها الضحايا وفرمهم أسفلها ثم توقف قائد السيارة بعد سماع صرخات الضحايا وإسراع بعض المارة و الأهالي تجاههم لسحبهم من أسفل السيارة. 

 

وسادت حالة من الحزن في منطقة بركة الحاج بمدينة المرج بعد دهس سيارة نقل تريلا لدراجة بخارية يستقلها ٣ أطفال أصدقاء وفرمتهم أسفل عجلاتها. 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد دهس سيارة تريلا لـ3 أطفال وشخص رابع، أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج.

 

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فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لها وفاة كلا من صالح محي سليم الجندى، أحمد رجب محمد بخيت، ويوسف عادل عبد الدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجميعهم مقيمون في من دائرة القسم، وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام لإسعافه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين أنه لا يحمل تراخيص سير للسيارة، وبمواجهته أقر بما هومنسوب إليه.

وقامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بنما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة. 

دهس سيارة نقل تريلا لـ٣ اطفال المرج فيديو ٣٠ ثانية

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