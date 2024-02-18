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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حركات خليعة.. القصة الكاملة لسقوط راقصة في مداهمة كباريه بالجيزة

صدى البلد

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في القاء مباحث الآداب بالجيزة القبض على راقصة و 4 فتيات داخل كباريه "ست الكل" بالمهندسين بعدة اتهامات ابرزها التحريض على الفسق والفجور. 

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة ممارسة عدد من الفتيات اعمال الرذيلة داخل ملهى ليلي بمنطقة المهندسين في العجوزة، تم استئذان النيابة العامة بعد التأكد من صحة المعلومات من خلال المصادر السرية. 

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سقطت بأحضان راقصة.. مفاجآت في جرائم إمبراطورة كباريهات الهرم

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تحرض على الفسق.. سقوط راقصة ومطاردة مالكة كباريه شهير في الهرم

وعقب انطلاق العمل في كباريه "ست الكل" بعد منتصف الليل تحركت قوة امنية بقيادة العميد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة وداهمت الكباريه ونجحت في القاء القبض على راقصة و4 فتيات تقمن بالتحريض على الفسق والفجور. 

وكشفت الحملة عن عمل الملهى الليلي بدون ترخيص فتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الراقصة والفتيات ونقلهن الى قسم شرطة العجوزة. 

وقررت النيابة العامة حبس الراقصة والفتيات 4 ايام على ذمة التحقيقات. 

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