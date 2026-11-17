تواصل وزارة الأوقاف جهودها الدعوية والإنسانية من خلال تسيير 10 قوافل جديدة من قوافل الرحمة والمواساة، خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2026، تحت شعار «الثقة بالله مفتاح لتفريج الكروب»، بهدف تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر قيم التكافل والتراحم، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية وترسيخ الفكر الديني المستنير.

وتتضمن خطة القوافل تنظيم زيارات إلى عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين ومؤسسات رعاية الأيتام، للوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، وتقديم الرعاية المعنوية والإنسانية لهم، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وإدخال الطمأنينة والأمل إلى نفوسهم.

وتحرص وزارة الأوقاف من خلال هذه الزيارات على تعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع، والتأكيد على أهمية الوقوف بجانب المرضى وكبار السن والأيتام، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل والمواساة باعتبارها من القيم التي تدعم تماسك المجتمع وتزيد من روح التضامن بين أفراده.

وتحمل القوافل رسالة إيمانية تعكس أهمية الثقة بالله وحسن التوكل عليه في مواجهة الشدائد وتجاوز الأزمات، حيث يأتي عنوان «الثقة بالله مفتاح لتفريج الكروب» ليؤكد المعاني المرتبطة بالأمل واليقين والطمأنينة، وما تمثله هذه القيم من دعم للإنسان في أوقات المحن والصعوبات.

وتندرج هذه التحركات ضمن برنامج «قوافل الرحمة والمواساة»، الذي يأتي في سياق الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على توسيع نطاق التواصل مع المجتمع بمختلف فئاته، وعدم اقتصار رسالتها على الأنشطة الدعوية التقليدية.

كما تستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات تقديم خطاب ديني مستنير يرتبط باحتياجات الناس وظروفهم، ويسهم في نشر القيم الإيجابية، وتعزيز الأمل والثقة بالله، وتفعيل دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الإنساني والمعنوي.