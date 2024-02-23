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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موعد مع الموت | مأساة في الشيخ زايد

صدى البلد

دفع سائق سيارة نقل حياته ثمنا لشهامته بعدما دهسته سيارة اثناء مساعدته شاب تعرض لحادث على الطريق الاقليمي بالشيخ زايد. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الإقليمي بمدينة الشيخ زايد.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص شاهد تعرض سائق ملاكي لحادث تصادم فقام بالتوقف والترجل من سيارته وأثناء محاولته عبور الطريق لمساعدة سائق الملاكي والتي كانت قد اصطدمت بها أخري وفر قائدها هاربا، اصطدمت به سيارة نقل مما تسبب في مصرعه.

 

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 جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب في الحادث الأول إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث الذي اودي بحياة سائق النقل، وتبحث الأجهزة الأمنية عن السائق المتسبب في الحادث الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

شهيد الشهامة سائق نقل الطريق الاقليمي الشيخ زايد النجدة

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