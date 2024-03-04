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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

متهمي أحداث المنصة
متهمي أحداث المنصة

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، مرشد الجماعة والقائم بأعمال المرشد و6 آخرين بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 37 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهامات في قضية أحداث المنصة.

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تفاصيل الحكم في قضية أحداث المنصة

قالت المحكمة في منطوق الحكم بقضية أحداث المنصة «حكمت المحكمة حضورياً لـ 36 متهما بينهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة يس عبد الوهاب محمد،، وصفوة حموده حجازي رمضان، وغيابيا للباقين وبإجماع آراء أعضائها».

وقررت المحكمة أولا معاقبة كلا من محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة يس عبد الوهاب محمد، وصفوة حموده حجازي رمضان، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، بالإعدام شنقا عما أسند إليهم.

ثانيا معاقبة كلاً من مصطفى عبد الخالق كامل عبد الخالق، وياسر عبد التواب أحمد محمد، ومحمد لطفي عبد الفتاح علي، ومحمد جمعة محمود عبد النبي، وعلي رمضان رجب عبد الله، وداوود خيرت سليمان سليمان، وعاصم أبو الفتوح محمد محمود، وجمال كمال محمود جاد، وهاني فتحي عبد الباسط سيد، وأحمد مبارك محمد إبراهيم، وحسام عصام أمين محمد صابر، وأشرف ربيع عبد الباسط سيد، وبيومي فتحي جاب الله سيد أحمد، وعلي محمد حسين فرج، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إسماعيل نجيدة، وأحمد عطية السيد إبراهيم الدهشان، ورمضان أحمد مهنى يوسف، ومحمد حامد رزق أبو الحسن، وإسلام محمد كامل محمود، وحمادة بكر محمد إبراهيم، وأحمد طارق أحمد بهجت عبد السلام، وهاني كمال محمود جاد، وأيمن صلاح محروس محمد، وعوض صبرة مجدوب صبرة، وأحمد عبد المنعم عبد المنعم محمود، وطلعت صلاح محمد أحمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عبد القوي، ومحمود رجب عبد الستار إمام، وإبراهيم طه حسن إبراهيم، وشعبان جمال مصطفى عبد العظيم، وأحمد عبد الرؤوف محمد محمد علي، ومحمد سيد حسن أحمد، وأحمد ربيع خميس عبد الخالق، ومحمد غيضان مرعي غيضان، وإسلام عبده حميد عبد اللطيف، وأحمد عاطف عبد العزيز محمد سعفان، ووليد سيد جابر محمد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وتضمن منطوق حكم أحداث المنصة، ثالثاً معاقبة كلاً من حمدي محمد مرسي حسن شمعة، وعامر هدية توفيق حسن، وحسين عبد الراضي محمد آدم، وسيد لمعي توفيق درويش، وناجي مهدي مجدوب صبرة، وأحمد محمد أحمد محمود بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم.

احداث المنصة الدائرة الأولى إرهاب مرشد الجماعة محمود عزت قضية أحداث المنصة

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