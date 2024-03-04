خاص.. نص منطوق الحكم على مرشد الإخوان ونائبه و77 آخرين في أحداث المنصة.. أسماء

حصل صدى البلد على نص منطوق الحكم في قضية أحداث المنصة حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين والمؤبد لـ 37 متهما، ومعاقبة ٦ متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما و٧ متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات وبراءة ٢١ متهما.

نص منطوق الحكم في قضية أحداث المنصة

وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، مرشد الجماعة والقائم بأعمال المرشد و6 آخرين بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 37 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم بقضية أحداث المنصة «حكمت المحكمة حضورياً لـ 36 متهما بينهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة يس عبد الوهاب محمد،، وصفوة حموده حجازي رمضان، وغيابيا للباقين وبإجماع آراء أعضائها».

وقررت المحكمة أولا معاقبة كلا من محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة يس عبد الوهاب محمد، وصفوة حموده حجازي رمضان، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، بالإعدام شنقا عما أسند إليهم.

ثانيا معاقبة كلاً من مصطفى عبد الخالق كامل عبد الخالق، وياسر عبد التواب أحمد محمد، ومحمد لطفي عبد الفتاح علي، ومحمد جمعة محمود عبد النبي، وعلي رمضان رجب عبد الله، وداوود خيرت سليمان سليمان، وعاصم أبو الفتوح محمد محمود، وجمال كمال محمود جاد، وهاني فتحي عبد الباسط سيد، وأحمد مبارك محمد إبراهيم، وحسام عصام أمين محمد صابر، وأشرف ربيع عبد الباسط سيد، وبيومي فتحي جاب الله سيد أحمد، وعلي محمد حسين فرج، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إسماعيل نجيدة، وأحمد عطية السيد إبراهيم الدهشان، ورمضان أحمد مهنى يوسف، ومحمد حامد رزق أبو الحسن، وإسلام محمد كامل محمود، وحمادة بكر محمد إبراهيم، وأحمد طارق أحمد بهجت عبد السلام، وهاني كمال محمود جاد، وأيمن صلاح محروس محمد، وعوض صبرة مجدوب صبرة، وأحمد عبد المنعم عبد المنعم محمود، وطلعت صلاح محمد أحمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عبد القوي، ومحمود رجب عبد الستار إمام، وإبراهيم طه حسن إبراهيم، وشعبان جمال مصطفى عبد العظيم، وأحمد عبد الرؤوف محمد محمد علي، ومحمد سيد حسن أحمد، وأحمد ربيع خميس عبد الخالق، ومحمد غيضان مرعي غيضان، وإسلام عبده حميد عبد اللطيف، وأحمد عاطف عبد العزيز محمد سعفان، ووليد سيد جابر محمد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وتضمن منطوق حكم أحداث المنصة، ثالثاً معاقبة كلاً من حمدي محمد مرسي حسن شمعة، وعامر هدية توفيق حسن، وحسين عبد الراضي محمد آدم، وسيد لمعي توفيق درويش، وناجي مهدي مجدوب صبرة، وأحمد محمد أحمد محمود بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم.

رابعاً معاقبة كلاً من حمادة البدري محمد مهدي، وأحمد حسن رزق داوود محمد، ومصطفى عبد التواب عبد المعطي رضوان، ومحمود سيد أحمد محمد، ووائل علي البيومي محروس محمد، وأحمد محمد عباس محمد سليم، وفرغل مصطفى جاد عبد الناصر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم.

جاء في منطوق حكم أحداث المنصة، خامساً براءة كلاً من أحمد عبد الله حسن عبد الله، وناصر عيسى أمين محمد، وأحمد عرفان أحمد مصطفى، ومحمود كامل محمد عبد المقصود، وعلاء أنور عبد الله عبد الرحمن، وسعيد عبد الستار محمد صابر اللبان، وأحمد محمد عبد النبي عمر، وشادي طارق محمد سيد فرج، وأسامة السيد إبراهيم عبد العزيز، وإبراهيم حامد إسماعيل حسين، وعاطف محمود كمال محمد، وعادل رضا يونس علي، وسامي قرني عوض الله محمد، وحسين شعبان حسين محمد، وفهد طارق فايز جمعة سويلم، وفارس ياسر عباس محمد، وعبد الرحمن محمد محسب أحمد الحفناوي، ومحمد مجدي فتحي عبد الله، ومحمود أسامة محمود خليل أحمد، وعبد الرحمن عاطف أحمد محمد فراج، وأحمد محمد عطية علي.

وجاء في منطوق حكم أحداث المنصة سادساً إلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها، لوزارة الداخلية مبلغ أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وعشر جنيهاً وثمانية وعشرون قرشاً قيمة التلفيات والمفقودات الخاصة بقطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي، ومبلغ عشرين ألف جنيه قيمة التلفيات بسيارتي الشرطة رقمي (ب 14/5795)، (ب14/5794)، ولجامعة الأزهر مبلغ تسعة وثمانين ألف وثلاثمائة جنيه قيمة التلفيات بمركز الشيخ زايد، ومبلغ (اثني عشر الف ومائتي جنيه) قيمة التلفيات بكلية الدعوة الإسلامة، ولهيئة النقل العام بالقاهرة مبلغ (واحد وعشرين ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات، واثنين قرش) قيمة التلفيات عن السيارة رقم 206 خدمة خاصة التابعة لإدارة الرقابة بالهيئة، ومبلغ (مائة واثني عشر الف جنيهاً) قيمة انخفاض الإيرادات المحصلة للهيئة عن يوم 27/7/2013، ومبلغ (ثمانية وخمسين ألفاً وخمسمائة وتسعين جنيهاً) للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات – قيمة التلفيات بالمنشآت الخاصة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ومبلغ (مائتي وخمسين ألف جنيه) لإدارة الطرق بحي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة قيمة إتلاف مسطح الأرصفة بمدخل شارع عبد العزيز الشناوي من طريق النصر، ومبلغ (ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) للإدارة المركزية للتجميل بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة – قيمة التلفيات بحديقة بستان الزيتون، الكائنة طريق النصر بجوار النصب التذكاري، ومبلغ (ستة آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعين جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً) للإدارة الهندسية لهيئة الإسعاف المصرية – قيمة التلفيات الخاصة بالسيارات أرقام (أ ه د 843، ل ه د 953، ع ن د 851، ب ف د 623).

وجاء في منطوق حكم المحكمة بـ أحداث المنصة سابعاً وضع المحكوم عليهم – عدا المقضي عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضي بها، وثامناً إلزام المحكوم عليهم – عدا المقضي عليهم بالإعدام – بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.