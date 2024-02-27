مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

لقى جواهرجي شهير في القاهرة مصرعه جراء حادث سطو مسلح على محل الذهب الخاص به في منطقة بولاق ابو العلا بمحافظة القاهرة.

مقتل جواهرجي شهير في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمقتل جواهرجي شهير في منطقة بولاق ابو العلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية في القاهرة الي موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل جواهرجي شهير يدعى ح ا في العقد السادس من العمر، وتم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وباشرت أجهزة أمن القاهرة التحريات لضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى فحص آلات المراقبة بمحيط وقوع الحادث، والاستماع لاقوال شهود العيان وفحص المسروقات لحصرها، كما جرى الاستماع لاقوال اسرة الجواهرجي المجني عليه.