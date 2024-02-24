انفراد.. متهم في أكبر قضايا تهريب عناصر للخارج يكشف مصادر أموال الإخوان

نص تحقيقات أكبر قضية تهريب عناصر للخارج التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها.

كشفت اعترافات المتهم مصطفى السطوحي - مدرس جيولوجيا في القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا، تفاصيل الاتهامات.

تحقيقات أكبر قضايا تهريب عناصر للخارج

قال المتهم مصطفى السطوحي رقم 6 بأمر إحالة قضية تهريب عناصر للخارج، أنا معترف أني منضم لجماعة الإخوان من سنة 1996 لحد دلوقتي في أسرة تابعة لشعبة عزبة النخل، ولكن أنا مأذتش حد وماليس أي علاقة بالعنف ولا الأعمال الإرهابية اللي الإخوان عملوها بعد عزل مرسي في 2014، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات قضية تهريب عناصر للخارج والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشر نص تحقيقاتها.

اعترف المتهم خلال تحقيقات أكبر قضايا تهريب عناصر للخارج، أنا مواليد 1964 واتربيت في أسرة متوسطة الحال في الشرابية، أخدت الشهادة الابتدائية من مدرسة الزاوية، والإعدادية من مدرسة طه حسين، والثانوية من مدرسة الظاهر، والتحقت بكلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1983 واتخصصت في علوم الجيولوجيا وأول 4 سنوات مكنش ليا أي علاقة بأي حد في الجامعة وكنت مركز بس في دراستي وفي أخر سنة في الكلية كان في أسرة أسمها أسرة الأمل بتعمل انشطة ورحلات وكنت عايز يبقى ليا نشاط دخلت الأسرة.

وتابع المتهم في إعترافاته بتحقيقات قضية تهريب عناصر للخارج، وقتها اتعرفت على أصدقاء ليا دلوقتي معرفش عنهم حاجة ودول كانوا بداية علاقتي بالجماعة، لأني عرفت أنهم أعضاء في الإخوان واللي اتعرفت عليهم كانوا رئيس أسرة الأمل والباقين بيساعدوه في الشغل وبعد ما دخلت الأسرة وإتعرفت عليه بدأت اشارك معاهم في أنشطة الأسرة، وبعدها انتظمت معاهم في حلقات القرآن وبعد ما اتخرجت واحد منهم قالي متقطعش عادة قراءة القرآن وقالي أنه هيعرفني على مجموعة بتقرأ قرآن في الشرابية ووقتها وصلني بواحد مش فاكر اسمه كان بيشتغل محاسب.

وأكمل: بدأت أحضر اجتماعات معاهم مرة في الأسبوع في بيت واحد فينا وكنا بندرس فيها في الدين، وفي سنة 1996 كنت بجهز لزواجي وعلى مشارف أني أعزل من الشرابية لعزبة النخل وساعتها قبل الزواج بشهر كنا مجتمعين كالعادة فواحد منهم قالنا أنه عضو في الجماعة وأن الاجتماعات دي كلها على درجة محب وأننا بعد كدة هنكون على درجة مؤيد وبدأ يفهمنا منهج الجماعة وأن هدفهم نشر الفضيلة، وبعدها اقتنعت بالجماعة وأتجوزت، وبعدها انضميت لأسرة تاني في عزية النخل وساعتها عرفت أن الجماعة بتتمول من اشتراكات بيدفعها كل عضو في الإخوان من بداية درجة منتسب، بنسبة من 5 إلى 7% من الدخل وعلى حسب الظروف والاشتراكات دي بتستخدم في تمويل أنشطة الجماعة، وفضلت منتظم لحد ما بقيت على درجة مؤبد في 2003 وبعدها منتظم في 2005، ووقتها تم تكليفي لأني أكون عضو في لجنة نشر الدعوة في عزبة النخل.

واستكمل المتهم، وفي أحداث 2011 قالولنا مش هنشارك فيها إلا لما الشعب كله ينزل، وساعتها كنت بعمل ماجستير ودكتوراه وبعدها اشتركت في حزب الحرية والعدالة ومكنش ليا أي نشاط وشاركت وقتها بس في الإنتخابات ومشاركتش في أي تظاهرات وروحت اعتصام رابعة مرتين أو تلاتة، وفي فبراير 2022 اتقبض عليا وأنا واقف مع بعض أعضاء الأسرة في عزبة النخل.